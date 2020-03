Vandalen vernielen bank en poortjes Christophe Maertens

30 maart 2020

08u46 0 Mesen In Mesen hebben vandalen een bank en de poortjes bij het Vredespark beschadigd.

“Vandalen hebben hun weg gevonden naar de bank van ons Mesense ‘koepitje’ en de poortjes bij het Vredespark”, meldt burgemeester Sandy Evrard. “Zoiets is altijd teleurstellend, maar zeker in tijden als deze waarin enkel wandelingen en andere sportieve activiteiten in eigen buurt zijn toegestaan”, aldus de burgervader. Stad Mesen dient klacht in en roept mensen die meer weten over de feiten zich te melden. “Draag zorg voor jezelf, draag zorg voor elkaar en draag zorg voor je omgeving”, aldus nog de burgemeester.