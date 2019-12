Vader van burgemeester Sandy Evrard overleden Christophe Maertens

06 december 2019

11u22 0 Mesen In de Sint-Niklaaskerk in Mesen wordt morgen zaterdag afscheid genomen van Ernest Evrard, de vader van burgemeester Sandy Evrard.



Ernest werd op 21 september 1928 geboren in het Waalse Maissin. Hij werd beenhouwer en werkte in Luik en in Bastogne. Na zijn huwelijk met Doris Braem ging hij samen met zijn vrouw in Blankenberge wonen. In 1964 verhuisde het koppel naar Mesen, waar Ernest zelfstandig beenhouwer werd. Het gezin kreeg twee kinderen, Sandy en Annick. Vorig week werd Ernest in het ziekenhuis opgenomen, waar hij overleed. Hij werd 91 jaar. De uitvaartdienst vindt plaats om 10.30 uur en daarna is er een bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Mesen. “Mijn vader zal gemist worden en blijft verder leven in de harten van ons allen”, zegt zijn zoon Sandy.