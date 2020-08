Uitbaters jeugdverblijfcentra trekken aan de alarmbel: “Zonder schooluitstappen dreigt weer maanden van leegstand” Christophe Maertens

26 augustus 2020

07u37 0 Mesen Kojeva West, de koepel van onafhankelijke jeugdverblijfcentra en hostels in West-Vlaanderen, roept het onderwijs en de virologen op om de meerdaagse schooluitstappen op een veilige manier weer mogelijk te maken. Elk jaar overnachten een half miljoen kinderen en jongeren in een van de 28 aangesloten jeugdverblijfcentra.

“Ondanks de coronacrisis heeft het jeugdwerk er deze zomer een fantastische kampzomer van gemaakt”, zegt directeur Matti Vandemaele van Peace Village in Mesen. “Duizenden jongeren konden de afgelopen weken genieten van een zomerkamp. Dankzij de inspanningen van de overheid, de leiding en kookploegen werd 2020 een jeugdwerkzomer om nooit te vergeten. Ook de uitbaters van de kamphuizen, jeugdverblijfcentra en hostels hebben zich de afgelopen weken vaak dubbel geplooid om dit alles mogelijk te maken.”

Meerdaagse uitstap

“Nu het nieuwe schooljaar bijna van start gaat, schakelen veel jeugdverblijfcentra over naar het ontvangen van scholen voor bos-, zee-, vredes- en andere klassen”, weet Vandemaele. “Ook middelbare scholen en instellingen uit het hoger onderwijs trekken er in het najaar vaak op uit om hun horizon te verbreden. Helaas zal dat voor velen nu niet mogelijk zijn. Voorlopig kreeg alleen het lager onderwijs toelating om op meerdaagse uitstap te gaan.”

Wat deze zomer wel nog lukte met jeugdkampen blijkt plots niet meer mogelijk. “De tienduizenden jongeren die ouder zijn dan 12 jaar konden deze zomer nog op kamp gaan, maar kunnen vanaf 1 september mogen ze niet meer op meerdaagse schooluitstap. Nochtans zijn die zomerkampen goed verlopen. Daar zijn ministers, virologen, ouders, leiding en jongeren zelf het allemaal over eens. Is er dan plots een hoger veiligheidsrisico voor wie 12 jaar en ouder is op de schoolbanken dan tijdens een zomerkamp?”

Barre tijden

Vandemaele merkt op dat het ook voor uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels barre tijden zijn. “Na vier maanden leegstand dit jaar waren er deze zomer gelukkig de zomerkampen. Helaas dreigt nu een nieuwe grote leegstand met het afhaken van middelbare scholen en het hoger onderwijs. Het water staat vele uitbaters aan de lippen en nog eens een half jaar weinig of geen inkomsten zal velen van ons fataal worden. We roepen dan ook het onderwijs en de virologen op om de meerdaagse schooluitstappen op een veilige manier weer mogelijk te maken. We hebben deze zomer bewezen dat het kan.”