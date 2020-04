Stad Mesen laat rolstoelgebruikers en mensen met hoogtevrees meegenieten van panoramisch zicht vanop kerktoren Christophe Maertens

29 april 2020

11u55 1 Mesen De stad Mesen wil voortaan ook rolstoelgebruikers en mensen met hoogtevrees laten meegenieten van het panoramisch zicht vanop de toren van de Sint-Niklaaskerk. Het stadsbestuur gaat daarvoor een camerasysteem kopen.

De Sint-Niklaaskerk op het Featherstonplein in Mesen wordt omgebouwd tot toeristische attractie. Zo krijgt de toren van 45 meter hoog een panoramisch uitzicht van 360 graden, uniek voor de Westhoek. Op de gemeenteraad van afgelopen maandag deed burgemeester Sandy Evrard een voorstel om mensen die in een rolstoel zitten mee te laten genieten van het uitzicht. “Ik was ooit op vakantie in Monaco en mijn vrouw zat op dat ogenblik in een rolstoel na een medische ingreep. Toen we het paleis bezochten, waren er geen voorzieningen voor rolstoelgebruikers en dat vond ik erg”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “In Mesen, de kleinste stad van het land, wil ik dat voorbeeld niet volgen.”

30.000 euro

Evrard lanceerde een idee om materiaal te kopen voor mensen die de kerktoren niet op kunnen om hen toch een blik te gunnen van wat er te zien is. “Boven plaatsen we een camera waarvan de beelden beneden op een scherm kunnen gevolgd worden. Het systeem is niet alleen goed voor rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen met hoogtevrees, zoals mezelf”, gaat de burgemeester verder. Het camerasysteem kost dertigduizend euro, maar het is de bedoeling dat de kerkfabriek ook een duit in het zakje doet.

Misvieringen

Naast het panoramisch uitzicht is er in de kerk, op ongeveer de helft van de meer dan tweehonderd treden, de expo ‘Kleine stad, grootse geschiedenis’ in het kader van het Feniks 2020-project. Feniks 2020 vertelt vooral over de wederopbouw na WO I. De expo in Mesen toont de verschillende facetten van de stad door de eeuwen heen. In de kerk blijft er ruimte voor misvieringen. “Er zullen ook nog begrafenissen plaatsvinden en het is natuurlijk niet de bedoeling dat er dan toeristen het gebouw binnengaan.” Normaal zou alles worden voorgesteld op Open Monumentendag op 13 september, het is echter maar de vraag of dat met de coronacrisis zal lukken.