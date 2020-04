Sobere herdenking Anzac Day in Mesen door coronavirus Christophe Maertens

27 april 2020

09u37 0 Mesen Burgemeester Sandy Evrard legde ter gelegenheid van Anzac Day een krans neer bij de gedenkzuil van de Nieuw-Zeelandse Divisie in Mesen. Door de coronamaatregelen waren er geen andere gasten op de plechtigheid.

Afgelopen zaterdag was het Anzac Day, de dag waarop de Nieuw-Zeelandse en Australische gesneuvelden uit WO I worden herdacht. Dit jaar kon de herdenking niet op gebruikelijke manier plaatsvinden door de coronamaatregelen. “Dit zomaar laten voorbij gaan, was echter geen optie”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “Onze dankbaarheid en waardering is daarvoor te groot. Het is onwennig om deze plechtigheid zo klein en intiem te organiseren, maar we hebben besloten dat ik als burgemeester, in aanwezigheid van twee klaroenblazers, een krans zou neerleggen aan het monument in Mesen. Witte bloemen voor de gesneuvelden uit WO I, maar in deze tijden ook witte bloemen als symbool van steun, hoop en dankbaarheid aan alle hulpverleners en familie van overleden coronapatiënten.”