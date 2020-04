Schepen herdenkt Anzac Day met fietstocht, video van reflectiemoment bij zonsopgang wordt massaal bekeken Erik De Block

26 april 2020

12u02 6 Mesen Het traditioneel herdenkingsprogramma Anzac Day vond zaterdag omwille van de coronacrisis niet plaats. Er was zaterdagmorgen bij zonsopgang wel online een kort reflectiemoment. Op die manier werden duizenden Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten voor hun inzet herdacht.

Schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980) is tevens gedelegeerd bestuurder van het Memorial Museum Passchendaele 1917 in het kasteeldomein in Zonnebeke. Nu de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid bij zonsopgang niet plaatsvond, deed de schepen zaterdagnamiddag een fietstocht langs de belangrijkste Anzac-herdenkingsplaatsen in de regio. “Samen met mijn vriendin Sanne Van Neste reed ik via Hollebeke en Wijtschate naar Mesen”, vertelt Joachim. “We beleefden een mooi moment toen we in Mesen passeerden tijdens de hulde op de Grote Markt. Zo verbroederden Zonnebeke en Mesen vanop afstand op deze Anzac Day. Ik had er een fijne babbel met burgemeester Sandy Evrard. Die herdenking in Mesen vond ik trouwens mooi gedaan. Door de coronacrisis is het anders, maar het is toch een manier om stil te staan bij wat duizenden Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten honderd jaar geleden voor ons hebben gedaan.”

“Vermits we in Mesen waren, reden we nog door naar Ploegsteert en eindigden we in Passendale en Zonnebeke. We deden een groot deel van de herdenkingsplaatsen. De Menenpoort in Ieper deden we niet. Waar we kwamen, was er niet veel volk en dus ideaal om afstand te houden. Op de teller stonden uiteindelijk 77 kilometer. Dit jaar voor mij de grootste afstand per fiets. In Ploegsteert bezochten we ook het graf van Frank Vandenbroucke. Daags voor normaliter Luik-Bastenaken-Luik die hij in 1999 won, leek ons dat gepast.”

Op 25 april 1915 begon de Eerste Wereldoorlog voor het ‘Australian and New Zealand Army Corps’ (ANZAC) met de landing op het Turkse schiereiland Gallipoli. Aan zowel de Turkse als de geallieerde kant vielen er duizenden slachtoffers. Het Anzac-leger leed een verlies van bijna 12.000 man.

Er was vanuit het Memorial Museum Passchendaele 1917 aan de volgers op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn opgeroepen om zaterdagmorgen voor zonsopgang in hun (voor)tuin, aan hun voordeur, op hun balkon of op hun oprit met een kaarsje in de hand te staan. “Heel wat inwoners, vrijwilligers, sympathisanten en medewerkers van de ambassade van Australië en Nieuw-Zeeland in Brussel deden mee”, aldus Joachim Jonckheere.

“De reflectievideo werd meer dan 6.500 keer bekeken en bijna 200 keer gedeeld. We kregen ook 500 reacties. Dat is veel in vergelijking met andere posts op Facebook. We kunnen dus zeker van een succes spreken. De cijfers zijn overigens nog steeds in stijgende lijn. Dat we het allemaal samen in ons eigen huis of tuin deden, maakte het zo’n mooi en hartverwarmend alternatief voor de traditionele herdenking. We waren niet fysiek samen, maar via de actie wel verbonden.”

