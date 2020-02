Prinsenverkiezing en carnavalsbal afgelast na plots overlijden drijvende kracht carnaval in Mesen Joyce Mesdag

22 februari 2020

16u26 0 Mesen Ghislain Bossue, dé drijvende kracht achter Mesen Carnaval is vrijdag onverwacht overleden. Het carnavalsbal en de prinsenverkiezing die vandaag gepland stonden worden afgelast, uit respect voor Ghislain.

Ghislain Bossue is al sinds jaar en dag hét gezicht van Carnaval Mesen. “Wie carnaval zegt in Mesen, zegt Ghislain, en wie Ghislain zegt, zegt carnaval in Mesen”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “De carnavalsvereniging is een van de grootste verenigingen in onze stad. Ik ben zelf 50 jaar, en ik heb Ghislain altijd actief geweten binnen het carnaval. Dit is dus een groot verlies voor onze gemeente.”

Wie carnaval zegt in Mesen, zegt Ghislain, en wie Ghislain zegt, zegt carnaval in Mesen Sandy Evrard

Vandaag was normaal de hoogdag voor de carnavalsviering van dit jaar, met de Prinsenverkiezing en het Carnavalsbal. “Maar we hebben vanmorgen beslist om die feestelijkheden te schrappen, uit respect voor Ghislain en wat hij betekend heeft voor het carnaval in Mesen”, zegt Evrard.

Er was maar één kandidaat voor de prinsentitel. “Maar we hadden toch een volle feestzaal verwacht”, zegt Evrard. “Er kwamen carnavalisten van andere steden en gemeenten langs, en het was sowieso een sfeervolle avond geweest. Daar kon Ghislain als geen ander voor zorgen. Ook al was er maar één kandidaat, hij bracht sfeer in de avond als was het een echte wedstrijd. Men zegt wel dat iedereen misbaar is, maar het wordt toch echt moeilijk om zijn schoenen te vullen.”

Afscheid

Normaal wordt de prins carnaval aangesteld met Boemelnacht, in het paasweekend. Of dat nu ook zo zal zijn, is nog niet beslist. “Hoe het nu verder moet, zien we later wel, na overleg met Ghislains familie, ook carnavalisten in hart en nieren. Maar eerst willen we de tijd nemen om te rouwen, zodat zijn familie en vrienden in alle sereniteit afscheid kunnen nemen van Ghislain.”

Ghislain wordt zaterdag begraven in de Sint-Niklaaskerk van Mesen, om 10u.