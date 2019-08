Prijshond Nembo verliest stuk oor na aanval andere hond: “Wat als dit met een kind was gebeurd?” Christophe Maertens

14 augustus 2019

13u24 4 Mesen De 5-jarige Nembo, de hond van Bianca Vanbellegem (49) uit Mesen, zal nooit meer kunnen deelnemen aan schoonheidswedstrijden. Het dier, dat al verschillende nationale en internationale prijzen in de wacht sleepte, verloor een stukje oor na een aanval door een andere hond. “Ik mag er niet aan denken dat dit met een kind was gebeurd.”

Bianca Vanbellegem (49) en haar man waren maandagavond op wandel met hun hond Nembo toen die werd aangevallen door een andere hond. “We waren even op vakantie geweest en we waren Nembo net gaan ophalen bij mijn schoonvader”, zegt Bianca. “We liepen in de Armentiersstraat met onze hond aan de leiband toen plots die andere hond opdook. Dat dier liep los, was heel agressief en viel Nembo aan. We hebben onze hond weggetrokken en konden de aanvaller met veel moeite van ons afschudden. Bij thuiskomt bloedde Nembo heel erg. Hij bloedde aan zijn neus en was zelfs een stukje van zijn oor kwijt. De dierenarts moest die wonde met tien draadjes hechten.”

Wedstrijden

De eigenaars belden de politie. Op de plaats van het incident vonden de inspecteurs het stukje oor terug, maar het was te laat om het aan te naaien. Voor Bianca en haar man is dit een ramp. “Nembo won al heel wat prijzen op nationale en internationale wedstrijden. Zo werd onze hond Belgisch kampioen en Luxemburgs kampioen, maar dat is nu voorbij”, zucht Bianca. “Met een ontbrekend stuk oor kan hij nooit meer in de prijzen vallen. Mijn hond is geen agressief dier. Dat mag ook niet als hij deelneemt aan wedstrijden. Bij tekenen van agressie word je onmiddellijk uitgesloten.”

Volgens Bianca werd de Engelse mastiff vijf jaar geleden al eens aangevallen door dezelfde hond. “Toen was het nog een jong beestje. Nembo was toen door de hond benaderd en was zich van geen kwaad bewust, met alle gevolgen van dien. Ik ben toen niet naar de politie gegaan, maar draaide wel op voor de kosten. Het duurde een jaar voor Nembo zonder angst weer op die plaats kon passeren”, weet de vrouw. “Ik weet niet hoe lang het nu zal duren voor Nembo dit trauma te boven zal komen.”

“Niks mee te maken”

De aanvallende hond zou eigendom van Ghislain Bossaert (52) zijn. Die betwist de eerste feiten en heeft ook zijn twijfels bij de recente aanval. “Ik heb hier niets mee te maken”, reageert de man. “Ik was thuis en mijn hond zat inderdaad buiten, maar op mijn koer. Teddy kan mijn domein niet verlaten. Hij kan door zijn halsband niet over de elektrische draden. Later op de avond stond plots de politie hier. Ik schrok me rot. Ik heb hier echter niets mee te maken.”

Burgemeester Sandy Evrard (MLM) werd op de hoogte gebracht van het incident. “Er kunnen boetes worden opgelegd tot zeventig euro voor wie honden niet aan de leiband houdt. We zullen de Mesenaars dan ook sensibiliseren met bewonersbrieven”, besluit de burgemeester.