Peace Village verwelkomt 200.000ste gast: “We gaan nog sterker inzetten op kwaliteit” Christophe Maertens

25 september 2019

11u32 0 Mesen Twaalf jaar nadat Peace Village de deuren heeft geopend, verwelkomt het centrum vrijdag zijn tweehonderdduizendste gast. “We willen de komende jaren niet per se meer overnachtingen, we willen vooral inzetten op meer kwaliteit van ons aanbod, zoals meer workshops of themawandelingen voor onze gasten”, zegt directeur Matti Vandemaele.

“In de beginjaren waren de overnachtingscijfers erg bescheiden: 9.300 in 2007 en 8.900 in 2008. De kentering kwam in 2013 met net geen 15.000 overnachtingen. Tijdens de eerste herdenkingsjaren - tussen 2014 en 2016 - overnachten er jaarlijks 20.000 mensen in Peace Village. In 2017 waren het er al 24.000 en in 2018 klokten we af op 26.000. Dat waren uitzonderlijke jaren, zoals overal in de streek”, beseft Matti. “De verwachtingen voor de periode 2019-2020 lagen aanvankelijk op 20.000 overnachtingen. Dit jaar tellen we echter al 21.500 overnachtingen, beduidend meer dan de verwachting. Voor 2020 hebben we de verwachting bijgesteld naar 23.000 overnachtingen, op basis van de al gemaakte boekingen.”

Zeventig procent buitenlandse gasten

Op vrijdag 27 september ontvangt Peace Village de tweehonderdduizendste gast. “Het is een van de leerlingen van de Notre Dame school uit het Verenigd Koninkrijk, waar trouwens de meeste groepen die in Peace Village verblijven vandaan komen. Om 17.45 uur zetten we hem in de bloemetjes en heffen we samen met de school het glas op de afgelopen jaren. Ongeveer zeventig procent van de groepen komt uit het buitenland. De meeste buitenlandse gasten behoren tot de Commonwealth-landen: Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Daarnaast krijgen we ook veel mensen uit Nederland, Duitsland en Frankrijk over de vloer. Voor specifieke projecten, zoals de Global Peace Games, ontvangen we bezoekers uit heel de wereld. Jaarlijks overnachten er dertig nationaliteiten in Peace Village. Toch zien we dat ook steeds meer Belgen ons ontdekken. Waar de verhouding buitenland-binnenland vroeger tachtig op twintig was, is dat ondertussen zeventig op dertig.”

Educatief-toeristische aanbod

“We maken er een erezaak van om met Peace Village het beste groepsverblijf van de Westhoek te zijn. Naast een bed en brood bieden we ook inhoudelijke ondersteuning aan voor de groepen die hier verblijven. We doen dat met een eigen educatief aanbod van wandelingen en workshops. Ook begeleiden we onze groepen in het educatief-toeristische aanbod, dat erg ruim aanwezig is in de streek.” De afgelopen jaren heeft Peace Village een aantal inhoudelijke projecten opgezet. “We hadden in 2014 de herdenking van de Kerstbestanden, er zijn de jaarlijkse Global Peace Games, er was het project ‘18 in 18', er was dit jaar het eerste Peace Festival. Steeds meer zullen we die expertise inzetten voor de inwoners van de Westhoek. We zijn er namelijk van overtuigd dat vrede een werkwoord is en dat we die vrede met onze gasten, maar ook met de inwoners van de Westhoek actief moeten maken.”

Niet meer, maar beter

In 2014 werd ook het gemeentelijk voetbalveld van Mesen gerenoveerd en werd de hostel sterk gemoderniseerd. Het buitenterrein werd aangepakt met een eetbare tuin en een speelplein. “Nu zijn we klaar voor een aantal grote investeringen die ons moeten klaarmaken voor de toekomst. Onlangs hebben we meer dan tweehonderd zonnepanelen geïnstalleerd en er loopt een aanvraag voor de bouw van een nieuwe polyvalente zaal. Zo kunnen we onze gasten nog kwalitatiever ontvangen”, besluit Vandemaele. “Massatoerisme is niet altijd een goeie zaak. Steeds meer worden de negatieve aspecten op mens en planeet duidelijk. Daarom willen we in Peace Village de komende jaren niet per se meer overnachtingen. We willen onze gasten vooral meer kwaliteit bieden, zowel in faciliteiten als in toeristisch aanbod.”