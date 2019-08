Peace Village organiseert voor het eerst een vredesfestival met lezingen, muziek en een tentoonstelling: “Hopelijk wordt dit een vaste waarde” Christophe Maertens

13 augustus 2019

18u56 6 Mesen Peace Village in Mesen organiseert op 7 september een vredesfestival. Er komen sprekers en Willem Vermandere brengt liederen en vertellingen rond WO I. “Met het Peace (Village) Festival mikken we vooral op de inwoners van de Westhoek en niet op ons traditioneel publiek, dat doorgaans van veel verder komt.”

De organisatoren zetten een gevarieerd programma op poten met lezingen, optredens, een tentoonstelling en een circusvoorstelling. “Jennie Vanlerberghe komt praten over haar werk in Afghanistan”, weet directeur Matti Vandemaele van Peace Village. “Daarnaast komt Evelien Lernout haar verhaal vertellen.” Lernout is een Ieperse die studeerde aan de universiteit van Gent. Ze startte haar loopbaan bij de Belgische ngo’s Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. Sinds 2002 verblijft ze het overgrote deel van het jaar in het buitenland. Van 2002 tot 2010 was ze actief in de Palestijnse gebieden. In 2010 weigerde de Israëlische overheid haar de toegang tot het land. Daarna was ze aan de slag in Bukavu in Oost-Congo en Irak. Ze werkte een jaar voor Plan International België. Sinds februari 2013 staat Evelien aan het hoofd van de Missie van de Italiaanse humanitaire organisatie Intersos in Jemen. Over dat land komt ze in Mesen een spreekbeurt geven. “Jennie en Evelien zijn twee sterke vrouwen die vrede elke dag weer in de praktijk proberen te brengen”, zegt Matti.

’s Avonds is er een intiem optreden van Willem Vermandere die komt vertellen en musiceren over WO I, oorlog en vrede. Dat concert kan door maximum zeventig mensen bijgewoond. worden Wie Vermandere aan het werk wil zien, zal moeten reserveren.

Eddy Poncelet

Op het festival zal de tentoonstelling ‘Give peace a chance’ te bezoeken zijn. “Die expo gaat over de vredesbeweging in België”, legt de organisator uit. “Er zullen enkele unieke stukken uit verschillende archieven in België worden getoond. Topstuk wordt het doek ‘Toile sur le marin Poncelet’ dat voor de eerste keer tentoongesteld wordt.” Het werk toont de arrestatie van Eddy Poncelet. Poncelet werd geboren in Oostende in 1927 en organiseerde in 1951 een manifestatie tegen de verlenging van de legerdienst. “Eddy Poncelet was in die tijd een vredessymbool en zal aanwezig zijn op het festival.” Naast dit alles zullen ook de kinderen aan hun trekken komen met een circusshow en een springkasteel.

Vredesregio

Het vredesevenement wordt georganiseerd in het kader van het nieuwe netwerk ‘Westhoek Vredeshoek’, dat de brede Westhoek wil uitbouwen tot een echte vredesregio. “We hopen dat we vanuit Peace Village de komende jaren dit vredesfestival tot een blijver in de streek kunnen maken”, besluit de organisator. Het initiatief wordt opgezet in samenwerking met de stad Mesen. Meer info en reserveren op www.peacevillage.be/nl/peace-festival.