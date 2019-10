Peace Village organiseert familiedag ten voordele van vzw Saying Goodbye Christophe Maertens

31 oktober 2019

13u03 0 Mesen Peace Village organiseert op 1 december opnieuw een familiedag naar aanleiding van De Warmste Week van Studio Brussel. “Dit jaar kozen we er voor om de vzw Saying Goodbye te steunen”, aldus directeur Matti Vandemaele.

Vorig jaar kon Peace Village 2.500 euro ophalen voor het goede doel Mama Kivu. "Hopelijk kunnen we dit jaar nog beter doen, daarom werkten we opnieuw een gezellig dagprogramma uit", aldus Matti Vandemaele. "We starten de dag met een uitgebreid ontbijt, daarna organiseren we voor de liefhebbers een gegidste wandeling doorheen Mesen en dit zowel voor kinderen als voor volwassenen. Vanaf 11.30 uur serveren we een aperitief en kan er aangeschoven worden aan de overheerlijke winterbarbecue. Rond 14.15 uur maken we kennis met de werking van Saying Goodbye aan de hand van een herdenkingsworkshop die enkele van hun vrijwilligers komen verzorgen. "Dit jaar kozen we er voor om de vzw Saying Goodbye te steunen", aldus directeur Matti Vandemaele. "Zij willen zich als vereniging inzetten voor kinderen, jongeren en volwassenen die recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare." Jaarlijks organiseert Saying Goodbye allerhande activiteiten waarbij lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een open, vriendelijke en ongedwongen sfeer.

Op de familiedag is de bar doorlopend open. Bezoekers kunnen hun kans wagen met onze ‘altijd prijs’ Kersttombola met als hoofdprijzen: een verblijf in de romantische stad Brugge, een weekendje Peace Village of zelfs een midweek voor 6 personen aan zee. Meer info via www.peacevillage.be