Peace Village Mesen heeft historische schuldenberg afgebouwd, tijd om te investeren: “We hebben vertrouwen in de toekomst” Christophe Maertens

20 juni 2019

18u22 0 Mesen Peace Village Mesen installeert in het najaar zonnepanelen op haar pand en start met de bouw van een polyvalente zaal en amfitheater. Peace Village investeert voor het eerst met eigen middelen, nu de historische schuldenberg afgebouwd is. “We hebben alle vertrouwen in de toekomst.”

Peace Village in de Nieuwkerkestraat in Mesen is een hostel met overnachtingsmogelijkheden voor 165 mensen in 43 studio’s. Het opende in 2006 de deuren, maar kreeg na de beginjaren af te rekenen met een enorme schuldenberg. In de beginjaren werd Peace Village nog uitgebaat door een Ierse organisatie en de stad Mesen en waren de bezettingscijfers bedroevend laag. Pas toen Volkstoerisme het project in handen nam en er afgestapt werd van de Ierse insteek, begon het hostel te herleven. Matti Vandemaele, die vijf jaar geleden directeur werd van Peace Village, deed het tij helemaal keren. Het vredesdorp is nu voor veel bezoekers een ideale uitvalsbasis om de Westhoek te verkennen en te ontdekken. Het huis wordt vaak gebruikt door Britse en andere buitenlandse scholieren die de regio bezoeken in het kader van de Eerste Wereldoorlog.

Zonnepanelen

Peace Village acht nu de tijd rijp om grote investeringen te doen. Na de zomer laat het centrum 220 zonnepanelen plaatsen op het hoofdgebouw. “Daarmee willen we tot dertig procent van onze elektriciteitsverbruik produceren”, zegt Vandemaele. “Het centrum gebruikt nogal wat stroom. Zo hebben we onder andere heel wat koelcellen. Als er een grote groep op bezoek is, steken die ook massaal hun gsm-lader in het stopcontact. Zo schiet het verbruik natuurlijk wel de hoogte in.” In het najaar worden de panelen geïnstalleerd, goed voor een investering van zestigduizend euro. “We willen die in zes jaar terugwinnen”, vertelt Vandemaele.

Amfitheater

Daarnaast wil Peace Village ook een polyvalente zaal en een amfitheater bouwen. De zonnepanelen en de nieuwbouw zijn samen goed voor een investering van meer dan een half miljoen euro. Dat is niet min, als je weet dat het hostel elk jaar een omzet van iets meer dan een miljoen euro draait. Het is ook voor het eerst dat Peace Village eigen middelen kan investeren. “De eerste jaren van het centrum was er een vrij grote financiële put ontstaan”, legt Matti uit. “Die is nu opgevuld, vooral dankzij de succesvolle herdenkingsjaren 2014-2018. Qua bezoekers gaan we die periode waarschijnlijk niet meer evenaren. Daarom hadden we voor de komende jaren op twintigduizend bezoekers per jaar gemikt. Voor 2019 zitten we echter al aan 22.000 boekingen, dus dat zit zeker goed. We zien ook geen aanwijzingen dat het de volgende jaren bergaf zou gaan, we hebben dus alle vertrouwen in de toekomst. We willen wel andere toeristen dan alleen maar oorlogstoeristen lokken, zoals bijvoorbeeld theaterverenigingen en wielerclubs. In de nieuwe polyvalente ruimte kunnen die allerlei activiteiten organiseren.”