Peace Village in Mesen wordt schakelzorgcentrum Westhoek Christophe Maertens

01 april 2020

16u37 44 Mesen Het vakantiehuis Peace Village in Mesen wordt momenteel in allerijl omgebouwd tot een van de West-Vlaamse schakelzorgcentra. In het centrum moeten mensen worden opgevangen die na een Covid-19 besmetting uit het ziekenhuis worden ontslagen, maar nog niet meteen naar huis kunnen. “Hopelijk hoeven we het centrum niet te openen, maar als de piek na 3 april komt zal dat wel het geval zijn.”

Om ziekenhuizen te ontlasten komen er in West-Vlaanderen zes schakelzorgcentra. Deze centra bieden een oplossing voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die nog niet naar huis kunnen. Op deze manier wordt de druk op de ziekenhuizen verlicht en blijven de ziekenhuisbedden vrij voor patiënten die daar het meeste nood aan hebben. In de Westhoek komt het schakelzorgcentrum in Mesen, meer bepaald in Peacevillage. “We zijn onmiddellijk uit de startblokken geschoten”, zegt burgemeester Sandy Evrard van Mesen. “Samen met medewerkers uit verschillende gemeenten, het Jan Yperman Ziekenhuis, de woonzorgcentra, de thuiszorgdiensten, Peace Village en de huisartsenkringen hebben we een draaiboek opgemaakt om alles zo snel mogelijk operationeel te krijgen.”

40 bedden

Het schakelzorgcentrum Westhoek heeft een capaciteit van 40 bedden. “Die mensen die er worden opgevangen zullen binnen blijven”, zegt de burgemeester. “Niemand hoeft dus bang te zijn dat die personen iemand gaan besmetten. Het zijn mensen die na hun ontslag uit het ziekenhuis, nog niet naar huis kunnen. Daarnaast worden er patiënten opgevangen die niet ziek genoeg zijn om naar het ziekenhuis te worden gestuurd, maar voor wie wel isolatie en medische opvolging noodzakelijk is. Uiteindelijk is het de bedoeling om iedere patiënt die in het schakelzorgcentrum in Peace Village verblijft, zo snel mogelijk terug naar zijn of haar vertrouwde omgeving te laten gaan.”

Eerstelijnszone Westhoek

“We hopen dat we het zorgcentrum niet zullen nodig hebben”, zegt dokter Pol Sansen, voorzitter van de Eerstelijnszone Westhoek. “Maar als de piek in de epidemie er na 3 april komt, zullen we het centrum zeker moeten openen.” In het zorgcentrum zal regelmatig een dokter langsgaan en is er een permanentie voor verzorging. Ook wordt er catering voorzien. In het centrum zullen mensen worden opgevangen uit onder meer Ieper, Poperinge, Langemark-Poelkapelle, Vleteren, Lo-Reninge, Heuvelland en Mesen. “Peace Village is uitermate geschikt om het schakelzorgcentrum te dienen. Alles is er voorzien, er zijn kamers en ruime gangen. Er is tv en de mensen krijgen een iPad om contact te houden met de buitenwereld. “ De effectieve activering van het schakelzorgcentrum is een beslissing van de Vlaamse overheid.