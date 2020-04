Oud-politicus André Bossaert onverwacht overleden Christophe Maertens

16 april 2020

10u49 0 Mesen In Mesen is woensdag ereschepen André Bossaert overleden. Op 11 mei zou André zijn 66ste verjaardag hebben gevierd.

André Bossaert werkte tijdens zijn actieve loopbaan bij bpost. In 1997 werd de Mesenaar OCMW-raadslid en in 1993 OCMW-voorzitter. André nam in 2013 een schepenambt op en daarbij realiseerde hij de bouw van de OCMW-woningen in de Kerkstraat. De vorige legislatuur maakte hij nog deel uit van het schepencollege. Burgemeester Sandy Evrard zegt niet alleen een politieke collega te verliezen, maar ook een goede vriend. “Zijn overlijden is triestig nieuws. André was iemand naar wie ik opkeek. Ik zal hem steeds blijven herinneren als iemand aan wie je projecten kon toevertrouwen. André stond voor mij symbool voor vertrouwen, vriendschap, loyaliteit, eerlijkheid, maar ook voor amusement, gedrevenheid en enthousiasme. Het is onwerkelijk dat ik hem nu niet meer kan bellen met m’n vragen, zorgen en twijfels.”

De gewezen postbeamte stierf in zijn woning. Bij het ontwaken werd hij onwel en alle hulp kwam te laat. André laat zijn echtgenote Viviane Decroix, twee zonen en twee kleinkinderen na.

De begrafenis zal gebeuren volgens de geldende coronamaatregelen. Het stadsbestuur van Mesen zal er niet bij zijn, maar zal later elk afzonderlijk een laatste groet te brengen aan het graf van André.