Opnieuw geldautomaat in Mesen Christophe Maertens

23 januari 2020

10u22 0 Mesen Er zal in Mesen opnieuw geld kunnen worden afgehaald uit een bankcontactautomaat. “We kregen van Bpost goed nieuws voor onze inwoners, maar ook voor de horeca, de KMO’s en de toeristen van Mesen”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “We krijgen namelijk opnieuw een geldautomaat in de stad.”

Met de sluiting van het ING-kantoor in Mesen verdween meteen ook het enige geldautomaat in Mesen. “Ik heb contact opgenomen met oud Mesenaar Patrick Sohier die bij Bpost werkt en hij heeft ons geholpen. Bpost is namelijk verplicht om een geldautomaat te hebben in gemeenten waar er geen te vinden is. Bpost heeft nu onze stad opgenomen in de planning van dit jaar om een geldautomaat te plaatsen. Waar het automaat precies komt, is nog niet bekend, maar sowieso is dit goed nieuws voor ons.”