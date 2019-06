Mobiscore in Westhoek zakt vaak onder 5 op 10: “Maar de rust hier is onbetaalbaar” Christophe Maertens

21 juni 2019

19u09 0 Mesen In Mesen en Heuvelland zijn er heel wat plaatsen waar de Mobiscore onder de vijf op tien zakt. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Rijselstraat in Mesen, waar Dany Rotsaert 4,1 haalt. “Een wagen is hier onmisbaar, maar de rust die je in ruil krijgt, is onbetaalbaar.”

De Mobiscore is een maat voor hoe duurzaam uw woning gelegen is. Een hoge score op tien betekent dat heel wat voorzieningen gemakkelijk te voet of met de fiets te bereiken zijn. Logischerwijs liggen de hogere scores in stedelijke gebieden. Wie verderaf woont, gebruikt veel meer de wagen, wat de milieukosten verhoogt. De Mobiscore is bedoeld om te sensibiliseren, is het niet de bedoeling om er financiële gevolgen aan te koppelen. “En dat is maar goed ook”, zegt Dany Rotsaert (60) uit Mesen. Danny en zijn vrouw Myrjam Bondue (57) wonen in de Rijselstraat in Mesen in het laatste huis voor de grens met Wallonië. Zij hebben Mobiscore van 4,1. Zo is er een beperkt aanbod van openbaar vervoer en is onderwijs, winkels, ontspanning en sport en gezondheidsvoorzieningen matig bereikbaar.

Naar Roeselare is al moeilijk

“Wij wonen hier sinds 1991 en zouden niet weg willen”, zegt Dany. “Het is vooral de rust die ik zo apprecieer. Maar het klopt dat je hier wel een wagen nodig hebt om ergens te geraken. En als we onze woning zouden verkopen, dan zouden we er wellicht niet zo een hoge prijs voor krijgen.” Om de bus te nemen moet je naar het centrum van Mesen, een paar kilometer verder. “Onze kinderen gebruikten vroeger, toen ze naar school gingen, wel het openbaar vervoer. Om in Ieper te geraken was dat meestal geen probleem. Het werd echter lastiger als je bijvoorbeeld naar Roeselare moest.”

Boodschappen in Frankrijk

Boodschappen doet het koppel met de wagen. “In Mesen zijn niet veel handelszaken te vinden. Wij gaan echter vaak naar Frankrijk shoppen omdat het daar goedkoper is, vooral drank en zo. Soms gaan we wel eens naar Ieper. Echt problemen hebben we hier nog niet gehad. Als we een dokter nodig hebben, dan lukt dat wel. Er is ook een goede verstandhouding met de buren, met de burgemeester en zelfs met de provincie. Die komt elk jaar de Douvebeek schoonmaken, zodat het water vlot weg kan na een hevige regenval. Het is niet omdat we in het laatste huis in Vlaanderen wonen, dat men niet voor ons zorgt.”

Geen bakker en slager (en veearts)

Landbouwer Jan Heyman (60) woont in de Boeschepestraat 8 in Westouter. De boer heeft een score van 4,5. Ook hij geeft toe dat het zonder wagen wel moeilijk is. “In de vakantie rijden er geen bussen, zodat je dan wel verplicht bent om de auto te nemen”, zegt Jan. “Vroeger had je nog een bakker en een slager in het dorp, maar die zijn er ondertussen niet meer. Er is wel een buurtwinkel. Als ik wat meer wil kopen, ga ik naar de Aldi in Poperinge.” Als de zestiger een dokter nodig heeft, dan vindt hij die in Westouter, waar een praktijk is waar huisartsen samenwerken. “Wat voor mij wel wat ‘ambetant’ is, is dat er hier geen veearts meer is. Die moet van Watou komen en bij dringende hulp is dat wel wat ver. Maar in de stad gaan wonen? Neen, absoluut niet. ik woon hier al heel mijn leven en zal dat blijven doen. Als je ziet hoe mooi het uitzicht hier bij mij is, dan weet je het wel, slechte Mobiscore of niet.”