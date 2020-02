Minister Bart Somers getuige van huldiging ereschepenen in Mesen Christophe Maertens

28 februari 2020

15u34 0 Mesen Tijdens zijn bezoek aan de Westhoek ging Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) langs in de kleinste stad van het land. In zijn aanwezigheid werden de ereschepenen en ere-OCMW-voorzitters gehuldigd.

Burgemeester Sandy Evrard (MLM) verwelkomde viceminister-president Bart Somers, die in het gezelschap was van Iepers burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Ik heb de minister vertelt over de beleidsvisie van Mesen. Ik ben dankbaar voor zijn aangenaam bezoek en ben ervan overtuigd dat onze stad steun zal krijgen van de overheid.” De burgemeester maakte van de gelegenheid gebruik om zijn ereschepenen en ere-OCMW-voorzitters in de bloemetjes te zetten.