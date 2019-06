Mesen zet het meeste stappen en wint ‘stappenclash’ Christophe Maertens

04 juni 2019

17u44 2 Mesen Al bij haar eerste deelname won de stad Mesen de stappenclash van Vlaams Instituut Gezond Leven. Met 6.530 km per inwoner deed Mesen het beter dan Lichtervelde, dat op 8.803 km per inwoner afklokte.

Vijftien gemeenten namen in mei deel aan de regionale 10.000-stappenclash in Midden-West-Vlaanderen: Diksmuide, Heuvelland, Izegem, Kortemark, Lendelede, Lichtervelde, Mesen, Moorslede, Oostrozebeke, Poperinge, Staden, Tielt, Vleteren, Wingene en Zonnebeke. Hun doel was om in mei zoveel mogelijk inwoners te motiveren om 10.000 stappen of meer per dag te zetten. “We waren deze editie met 978 deelnemers. Samen hebben we 288 miljoen stappen gezet, goed voor een dikke 200.000 km op de teller. Dat is 5 keer rond de aarde”, aldus de organisatoren.

Twee steden namen dit jaar voor de eerste keer deel: Mesen en Tielt. “En wat voor een première was dit voor Mesen! Onder het motto ‘klein maar dapper’ sprokkelde Mesen in verhouding tot zijn totaal aantal volwassen inwoners de meeste stappen. Even leek het erop dat Lichtervelde opnieuw zou winnen, maar vanaf week twee zat Mesen op kruissnelheid, stak ze Lichtervelde triomfantelijk voorbij en bleek ze verder onklopbaar. Mesen ontvangt van ons een fietstrapper en mag een jaar lang pronken met de wisselbeker. Lichtervelde en Kortemark halen zilver en brons.” De stappenclash wordt georganiseerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s. Logo staat voor lokaal gezondheidsoverleg.

Meer over Mesen

Lichtervelde