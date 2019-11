Mesen smeekt Vlaamse overheid maatregelen te nemen tegen zwaar verkeer in de stad: “Moet er misschien eerst een kind worden doodgereden?” Christophe Maertens

26 november 2019

16u57 0 Mesen Burgemeester Sandy Evrard van Mesen is de meer dan 300 vrachtwagens en landbouwvoertuigen die dagelijks door zijn stad rijden kotsbeu. Elke dag krijgt de burgervader klachten van bewoners die hinder ondervinden. Er werd al meermaals aangeklopt bij verschillende overheden, maar niets helpt. Daarom besluit de gemeenteraad om het probleem onder aandacht te brengen van Vlaams minister Lydia Peeters. “Onze laatste reddingsboei.”

Het is lang geen geheim dat zwaar vervoer een groot probleem is in Mesen. De oorzaak ligt vooral bij vrachtwagens van het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout-Potatoes, dat vestigingen heeft in Nieuwkerke en in Komen-Waasten. Ook aan het bedrijf Covameat in de Komenstraat is het een komen en gaan van trucks, maar die komen niet door het centrum. Het is niet alleen Mesen die met de problemen te kampen heeft, ook Heuvelland en Ieper moeten met de vele vrachtwagens en landbouwvoertuigen afrekenen.

Schade aan woningen

In juni 2018 werd door bewoners langs het traject van de gewestweg N314 een klachtenbrief gestuurd naar het stadsbestuur van Mesen en het gemeentebestuur van Heuvelland. “Maar daar blijft het niet bij”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “Bijna dagelijks krijg ik klachten over de situatie in de straat. Het gaat over geluidshinder, trillingen, schade aan het wegdek en de voetpaden, schade aan geparkeerde wagens, schade aan woningen en opstoppingen van het verkeer, omdat zware vrachtwagens en landbouwvoertuigen elkaar niet kunnen kruisen binnen de dorpskom”, aldus de burgemeester.

Het stadsbestuur kaartte het probleem van de gewestweg al verschillende keren aan. “We lieten de politie van de zone Arro Ieper een telling doen. Daaruit blijkt dat er dagelijks tussen de 300 tot 350 vrachtwagens door de stad passeren. Dat is hallucinant”, zucht Evrard. “In juni van dit jaar was er overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en er waren al verschillende vergaderingen met de gemeentebesturen van Heuvelland en Komen-Waasten, die langs het traject liggen. Ook de bedrijven die frequent gebruik maken van de weg en de provinciegouverneur waren bij het overleg betrokken, maar een oplossing komt er maar niet.”

Sociale wijk

De burgemeester wijst erop dat het AWV beloofde het wegdek van de gewestweg te herstellen, maar tot nu is dat niet gebeurd. Om de veiligheid van de voetgangers en fietsers te verhogen, kocht het stadsbestuur een kleine weg naar de sociale woonwijk in de Vredesstraat. “We investeerden in de inrichting van dat straatje, waarvoor we nog altijd geen naam hebben, zodat er een veiligere weg naar het stadscentrum aanwezig is”, klinkt het.

Sandy Evrard is ten einde raad en stapt naar de Vlaamse overheid. “Moeten we wachten tot er hier een kind wordt doodgereden? Het stadsbestuur brengt het probleem onder aandacht van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. We dringen aan op overleg en het nemen van de nodige maatregelen. We willen dat het zware verkeer minstens wordt beperkt in de stadskern en de Ieperhoek in Heuvelland. Bovendien starten we een petitie op bij de mensen die langs het traject wonen om deze motie te ondersteunen.”

Ernstig ziek

Burgemeester Sandy Evrard stelt als oplossing voor het vrachtverkeer via Frankrijk te laten rijden. “Dat zou het probleem al deels oplossen. Een nieuwe weg tussen Ploegsteert en Nieuwkerke zou de miserie grotendeels wegwerken. Heel het verkeersplan moet worden hertekend, want het kan niet de bedoeling zijn om het probleem te verleggen naar een andere plaats. Maar op korte termijn moet er voor Mesen een oplossing komen, anders worden de inwoners ziek.”