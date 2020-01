Mesen slaat twee vliegen in een klap: nieuwe verlichting en nieuwe voetpaden Christophe Maertens

23 januari 2020

08u17 0 Mesen In Mesen worden in de komende jaren alle lichtarmaturen voorzien van ledlampen. De stad wil daarvan gebruik maken om ook trottoirs te vernieuwen.

Het omschakelen van gewone verlichting naar ledverlichting begint eerder dan aanvankelijk gepland. Eerst komen de Rijselstraat en de Waastenstraat aan de beurt waar 60 armaturen worden vervangen. De stad Mesen gaat van de gelegenheid gebruik maken om voetpaden te vernieuwen. “In Mesen is 90 procent van de elektriciteit ondergronds aangebracht”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “Alleen in de Rijselstraat en de Nieuw-Zealanderstraat is dat niet zo. We hebben Fluvius gevraagd ook daar alles onder de grond te stoppen. Daardoor zal er nergens in Mesen nog elektriciteitsdraad bovengronds te zien zijn. Fluvius gaat sleuven aanbrengen, maar wij gaan daarvan gebruik maken om de voetpaden te vernieuwen, wat wel nodig is. In de Rijselstraat blijft het wegdek daarbij onaangeroerd, in de Nieuw-Zealanderstraat, die in 2022 wordt aangepakt, moeten we hopelijk de riolering niet vernieuwen.” Ook in 2022 wordt in een deel van de Ieperstraat en Gentstraat de verlichting vervangen. De rest van Mesen moet binnen de vijf a zes jaar zijn afgewerkt.