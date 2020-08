Mesen ontbreekt op de Vlaamse ZorgAtlas: “Ik beschik dus niet over de informatie over het aantal besmettingen van mijn stad” Erik De Block

09u23 0 Mesen Burgemeester Sandy Evrard (ML/LM) uit Mesen – de kleinste stad van het land – is boos omdat zijn stad is ‘vergeten’ op de lijst van de gemeenten van de Vlaamse ZorgAtlas.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kondigde aan dat burgemeesters en lokale besturen voortaan het aantal coronabesmettingen online kunnen raadplegen, en dat zelfs tot op wijkniveau. Die info wordt zeer gedetailleerd getoond.

Op die manier is het zichtbaar waar de coronabesmettingshaarden zich situeren en kunnen lokale besturen sneller reageren en maatregelen treffen om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk proberen in te dijken. Gemeenten waren al langer vragende partij om gedetailleerde gegevens te krijgen over het aantal besmettingen die vroeger de burgemeesters maar rijkelijk laat bereikten.

“Bij nazicht van de zogenaamde ‘controletoren’ uit de Vlaamse ZorgAtlas, vind ik de stad Mesen nergens terug”, aldus een verbaasde Sandy Evrard. “Dat heeft tot gevolg dat ik als burgemeester van Mesen niet beschik over die belangrijke informatie over het aantal besmettingen op het grondgebied van mijn stad. Ik vind dat persoonlijk zeer ernstig.”