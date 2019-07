Mesen bouwt buurthuis en zet in op jeugd Christophe Maertens

18u45 0 Mesen In Mesen komt er een buurthuis. Dat zal worden opgetrokken naast het CADO. Het is de bedoeling dat alle Mesenaars er gebruik kunnen van maken en dan vooral de jongeren tussen de 12 jaar en 18 jaar. “We hebben die doelgroep wat verwaarloosd in de vorige legislatuur en we willen nu een inhaalbeweging maken.”

“Het is de bedoeling dat we een buurthuis bouwen in de Ketelstraat, net aan het Collectief Autonoom Dag Opvangcentrum (CADO). Het pand wordt 100 vierkante meter groot”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “Het moet een ontmoetingsplaats worden voor alle Mesenaars en het zal voor verschillende activiteiten worden gebruikt. Ik denk onder meer aan vergaderingen en lessenreeksen.” Een belangrijke doelgroep voor het buurthuis, zijn jongeren tussen 12 en 18 jaar. “Het is nu niet dat er in het buurthuis alcohol zal worden verkocht of fuiven worden georganiseerd. Er zullen georganiseerde activiteiten plaatsvinden waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Enkele mogelijkheden zijn muzieklessen en sport. Er komt ook een speelotheek. Het zou fijn zijn mocht er een wisselwerking komen tussen jong en oud van het CADO.”

De burgemeester benadrukt dat alle schepenen van Mesen zullen meewerken aan een invulling van de agenda van het buurthuis, elk op hun domein. “Ik denk daarbij onder meer aan sociale zaken, jeugd en sport”, aldus de burgervader. Sandy Evrard zou de nieuwe buurtzaal afgewerkt zien tegen juli volgend jaar. “Maar misschien is dat te optimistisch”, klinkt het.

Meer inzet voor jeugd

Mesen geeft toe meer te willen inzetten op de jeugd. “In de vorige legislatuur hebben de leeftijdsgroep van 12 en 18 jaar misschien wat verwaarloosd”, aldus Sandy. “We zijn daarom een inhaalbeweging begonnen. Schepen van Jeugd Maité Hellem is daarvoor hard aan het werk. Zo wordt werd er al een paintballavond op de agenda geplaatst. Er is ondertussen een vernieuwde jeugdraad en die laten we participeren in allerlei zaken.

Voor het buurthuis doet Mesen beroep op subsidies van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De plannen van het voorontwerp kunnen worden ingezien bij de stedelijke administratie of via de website van de stad.