Leerlingen tijdens verbouwingen school tijdelijk naar ontmoetingscentrum Christophe Maertens

23 januari 2020

12u19 8 Mesen De Vrije Basis en Kleuterschool De Kleine Ster krijgt, terwijl er verbouwingen gebeuren, van de stad het ontmoetingscentrum ter beschikking voor schoolactiviteiten.

In de lagere school De Ster in Mesen zullen er werken plaatsvinden. “In de school komen er nieuwe toiletten”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “Er was eerst sprake om boxen te plaatsen, maar wij vonden dat we moesten helpen. De samenwerking met de school is immers heel goed. Daarom stellen we ons ontmoetingscentrum ter beschikking aan de leerlingen gedurende de werken in school.”