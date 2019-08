Laat het gras maar niet groeien: Tot 120 euro voor onverzorgd voetpad Christophe Maertens

23 augustus 2019

09u25 8 Mesen ‘Laat het gras maar groeien’, zong Sam Gooris. Maar als je in Mesen woont, kun je dat maar beter niet doen. Wie onkruid op zijn voetpad heeft, riskeert binnenkort immers een GAS-boete. Burgemeester Sandy Evrard stuurde daarvoor een brief naar zijn inwoners.

“Mesen is een bloeiende stad die heel wat toeristen aantrekt”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “We willen een positief imago en een stad waarop we fier zijn. Negentig procent van onze inwoners werkt daaraan mee, maar helaas zijn er die hardleers zijn. Het waren inwoners die mij kwamen melden dat er op enkele plaatsen echt een probleem is. Het ultimatum met de boetes is de enige manier om Mesen nog mooier te maken. Ik heb de opdracht gegeven aan de politie om boetes uit te schrijven voor voetpaden die nog verwaarloosd zijn na 20 september.”

Vijf minuten

De burgemeester hoopt echter geen enkele boete te moeten uitschrijven. “Onkruid wieden vraagt amper vijf minuten werk per week. Wie niet in staat is om zijn voetpad te onderhouden, mag de stad verwittigen zodat we vrijwilligers kunnen inschakelen.” De GAS-boetes kunnen in principe oplopen tot 125 euro. “Maar zo’n hoge bedrag is wel heel uitzonderlijk”, aldus de burgemeester.

Erover

Bewoner Rony Laplace, die al sinds 1978 in Mesen woont, vindt een boete uitschrijven een beetje overdreven. “Je onkruid laten staan is nu toch geen misdaad?”, zegt de man. “Maar het klopt dat er enkele mensen zijn die hun voetpad niet verzorgen en daar moet echt iets aan gebeuren. Maar voor er effectief een boete wordt uitgeschreven, moeten die mensen toch een paar keer verwittigd worden en wat tijd krijgen om alles in orde te maken, vind ik. Misschien moet de burgemeester eerst eens langsgaan bij de overtreders, samen met de politie. Dat zou toch al een flinke waarschuwing zijn.” Rony vindt tot slot dat de stad Mesen best proper is. “Het stadsbestuur doet zeker zijn best. We hebben hier maar twee stadsarbeiders. Dat is natuurlijk niet veel en die mensen kunnen geen mirakels doen. Maar het ziet er best oké uit.”