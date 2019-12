Komenstraat krijgt in het voorjaar een nieuwe toplaag Erik De Block

20 december 2019

18u10 0 Mesen De Komenstraat in Mesen, de gewestweg N314, krijgt normaal in maart of april een nieuwe toplaag asfalt. Door het vele zwaar vervoer van en naar het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes, met vestigingen in Nieuwkerke en Waasten, is de weg aan vernieuwing toe. De weg wordt over een halve kilometer aangepakt.

Op dat stuk tussen slachterij Covameat en de Ieperhoek bevinden zich bijna honderd woningen. De ene kant van de straat is grondgebied Mesen, de andere kant grondgebied Heuvelland. Beide gemeenten zaten vrijdagnamiddag in het stadhuis van Mesen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de politie. “We kwamen met het AWV tot een consensus”, zegt burgemeester Sandy Evrard (MLM) van Mesen. “We willen het zwaar vervoer verminderen en om tot een oplossing te komen, gaat AWV de directie van Clarebout Potatoes uitnodigen voor overleg. Tijdens die vergadering willen we komen tot een compromis dat voor alle partijen aanvaardbaar is.”

In de Komenstraat werden tellingen van het zwaar vervoer uitgevoerd. “Zeven dagen op zeven en we komen uit op dagelijks 350 vrachtwagens en landbouwvoertuigen”, weet de burgemeester. “Vorige maand keurde de gemeenteraad al een motie goed en die is bezorgd aan Vlaams minister Lydia Peeters. Dat er in de Komenstraat een nieuwe toplaag komt is alvast al heel goed nieuws.”

“Onze inwoners klagen nogal over trillingen”, pikt eerste schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) van Heuvelland in. “Een nieuwe toplaag zal al een groot verschil maken.”

De werken zullen maar een week duren, waardoor de hinder dus beperkt blijft.