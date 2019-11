Kleinste stad van België vangt 100 vluchtelingen op: “We zijn gastvrij en heten ze dan ook welkom” Christophe Maertens

28 november 2019

16u12 4 Mesen Het Rode Kruis opent midden december een tijdelijk noodopvangcentrum voor honderd asielzoekers in Peace Village in Mesen. De mensen zullen er tussen 17 december en 30 januari onderdak krijgen. “Mesen is een gastvrije stad en we heten de verzoekers om internationale bescherming welkom.”

Burgemeester Sandy Evrard werd afgelopen dinsdag door minister Maggie De Block op de hoogte gebracht over de komst van een noodopvangcentrum naar de stad Mesen. Het Rode Kruis zal van 17 december tot en met 30 januari honderd asielzoekers onderbrengen in Peace Village. “Het gaat om een humanitaire noodopvang”, zegt de burgemeester. “Die mensen krijgen de meest elementaire zorgen: een dak boven hun hoofd, voedsel, veiligheid en een minimum aan comfort. Het Rode Kruis zal instaan voor de eerste hulp bij medische problemen. Ook zullen ze een aantal activiteiten organiseren.” De burgemeester denkt dan aan een voetbalwedstrijd in het kader van de herdenking van de kerstbestanden van WO I. “We zullen de asielzoekers ook de mogelijkheid geven de bibliotheek te bezoeken, zodat ze kunnen communiceren met het thuisfront. Wel vraagt het Rode Kruis een engagement. De bezoekers worden mee ingeschakeld om het centrum te onderhouden en er is een huishoudelijk reglement dat het samenleven binnen en buiten het centrum vastlegt.”

Verschillende nationaliteiten

Het gaat onder andere om Afghanen, Syriërs en Palestijnen die asiel hebben aangevraagd in Brussel. De opvangplaats wordt een open centrum, net als alle centra van Fedasil en het Rode Kruis. “Dat wil zeggen dat de bewoners vrij in en uit kunnen tussen 6 en 24 uur. Van middernacht tot 6 uur is het centrum gesloten en is er toezicht.”

Olivier Fiore, die de leiding heeft over het opvangcentrum in Menen, wordt de verantwoordelijke in Mesen. “Die man heeft al twintig jaar ervaring met het opvangen van asielzoekers”, weet Evrard. “De verantwoordelijke zet medewerkers uit Menen in om alles in goede banen te leiden.” Volgens de burgemeester maakte hij ondertussen samen met het Rode Kruis, de politie, de stadsdiensten en de mensen van Peace Village duidelijke afspraken naar samenwerking toe.

Gastvrije stad

“Mesen is een gastvrije stad en we heten de verzoekers om internationale bescherming welkom. We vinden het onze taak als stad om ons steentje bij te dragen nu de nood aan opvangplaatsen steeds groter wordt. Peace Village is een geschikte locatie om voor een beperkte tijd een aantal mensen op te vangen, weten we uit het verleden.” In 2016 gaf Peace Village al eens onderdak aan asielzoekers en toen liep alles zonder problemen.

Maatschappelijke rol

“Vijf jaar geleden is de tijdelijke opvang in Peace Village goed gegaan”, beaamt directeur Matti Vandemaele van Peace Village. “We hadden toen geen incidenten en we verwachten nu hetzelfde. We hebben goeie ervaringen met de samenwerking met het Rode Kruis en met de mensen van het centrum in Menen. Ook Mesen en de Mesense bevolking hebben dat vorige keer goed gedaan. Daarnaast zijn we blij dat we kunnen helpen. Dit past in onze sociale rol. We zijn meer dan een hostel, we hebben ook een maatschappelijke rol te vervullen. We kunnen onmogelijk spreken met onze groepen over vrede als we blind blijven voor de uitdagingen van onze tijd.”

De inwoners van Mesen kregen al een brief in de bus over de komst van het noodopvangcentrum. Op dinsdag 3 december om 19 uur vindt een infovergadering plaats in Peace Village. “We beseffen dat de opening van een opvangcentrum een impact heeft op de omgeving”, reageert Hilde Van Gastel van Rode Kruis Vlaanderen. “Daarom besteden we veel aandacht aan een open communicatie met de inwoners en het stadsbestuur.”