Het kleine Mesen ontbreekt op de Vlaamse Zorgatlas wegens geen besmettingen Erik De Block

04 augustus 2020

18u34 0 Mesen Burgemeester Sandy Evrard (ML/LM) uit Mesen - de kleinste stad van het land - maakte zich boos omdat zijn stad volgens hem was ‘vergeten’ op de lijst van de gemeenten van de Vlaamse Zorgatlas. Nu blijkt het te gaan om een misverstand.

“Er is helemaal geen fout in ons systeem”, zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Mesen komt in de Vlaamse Zorgatlas niet voor omdat er momenteel al wekenlang geen coronabesmettingen zijn.” Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kondigde eind vorige week aan dat burgemeesters en lokale besturen voortaan het aantal coronabesmettingen online kunnen raadplegen, en dat zelfs op wijkniveau. Deze info wordt zeer gedetailleerd getoond.