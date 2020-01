Groot deel vluchtelingen vertrekt woensdag uit Mesen Christophe Maertens

12u26 1 Mesen Woensdag vertrekken zo’n 60 asielzoekers uit Peace Village in Mesen. De rest volgt in de loop van de week. “Het was intens, maar problemen waren er niet.”

Het Rode Kruis opende midden december in Peace Village in Mesen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. In totaal vonden er 100 vluchtelingen, vooral Afghanen, Syriërs en Palestijnen, onderdak.

“Vandaag (woensdag, nvdr.) vertrekken er al een zestigtal van onze gasten”, aldus Matti Vandemaele van Peace Village. “Dat komt omdat Fedasil elders plaats heeft gevonden voor die mensen. Het zijn zes intense weken geweest, met een mooie afsluiter in de Heilig Familie-school in Ieper, waar er onder meer rondleidingen in Ieper werden georganiseerd. Problemen zijn er niet geweest, uitgezonderd eens iemand die een sigaretje rookte op zijn kamer.”