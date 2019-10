Geen geflikflooi, wel zuiderse sferen in nieuw café in Mesen: “We willen er een gezellig volkscafé van maken” Christophe Maertens

16 oktober 2019

13u47 0 Mesen Aan de markt in Mesen komt er geen bordeel, maar opende onlangs wel het café N’Yzer de deuren. Uitbaatster Lucy Violetta Vicente Diaz, afkomstig uit Peru, staat er sinds kort achter de toog. “We willen er een gezellig volkscafé van maken.”

Een paar maanden geleden ontstond er in Mesen onrust nadat er aan het voormalig café De Yzer op de hoek van de markt borden met ‘Club Prive Le 30’ verschenen. De seksclub zou worden uitgebaat door Dominique Alderweireld, bijgenaamd Dodo La Saumure. De man, die afkomstig is uit Moeskroen, haalde in 2012 de media omdat hij prostituees zou hebben geleverd voor een feestje van Dominique Straus-Kahn, de vroegere topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Alderweireld werd daarvoor vrijgesproken. Nog voor de opening van het bordeel in Mesen kwam de man echter opnieuw in contact met het gerecht. De rechtbank veroordeelde hem tot 30 maanden cel, de helft effectief, en een boete van 60.000 euro voor het runnen van seksclubs.

Burgemeester Sandy Evrard (MLM) zag een etablissement met dames van lichte zeden pal in het centrum van zijn stad hoegenaamd niet zitten. Om de komst te verhinderen keurde de gemeenteraad een politiereglement goed. Daarin werd een verbod op een seksclubs en andere dergelijke zaken in het centrum van Mesen opgenomen. Ook heel wat buren vreesden voor overlast met de komst van het etablissement.

Peru

Het bordeel is er inderdaad niet gekomen. Het pand blijft echter niet leeg staan, want onlangs opende Lucy Violeta Vicente Diaz er de deuren van het nieuwe café N’Yzer. “Ik ben afkomstig uit Peru en runde daar met enkele vriendinnen een cocktailbar”, zegt de 48-jarig waardin. “Ondertussen woon ik al 7 jaar in België. Het was mijn droom om een café te houden. Mijn vriend merkte op een bepaald moment op dat de vroegere De Yzer weer beschikbaar was. We hebben niet langer getwijfeld en zijn er ingestapt. We willen er een volkscafé van maken, maar ik zal voor, gezien mijn afkomst, wat latin vibes zorgen, met Spaanse muziek en zuiderse drankjes.”

“Of er nog plaats is voor een vierde café in Mesen? Dat denk ik wel”, zegt partner Norman Platteau (51). “We gaan langer openblijven dan de andere horecazaken in de stad. Voorlopig hebben we nog geen sluitingsdag. Iedereen is hier welkom.”

Toeristen

De burgemeester van Mesen is blij met het nieuwe café. “Het bordeel bracht inderdaad enige commotie met zich mee”, zegt Sandy Evrard. “Maar we zijn blij dat we dat hebben kunnen oplossen. We zijn uiteraard tevreden met de komst van de nieuwe horecazaak. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de vele toeristen die Mesen aandoen is dat een goede zaak.”