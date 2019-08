GAS-boete voor onkruid op de stoep in Mesen: “Wie hardleers is, zal de gevolgen dragen” Christophe Maertens

23 augustus 2019

18u18 4 Mesen In Mesen, de kleinste stad van het land, laat je beter je onkruid niet op het voetpad woekeren. Wie dat wel doet riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 125 euro. “We hopen dat het zover niet moet komen, maar wie hardleers is, zal de gevolgen dragen.”

“Mesen is een bloeiende stad die heel wat toeristen aantrekt”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “We willen een positief imago en een stad waarop we fier zijn. Het waren inwoners die mij kwamen melden dat er op enkele plaatsen een probleem is. Het ultimatum met de boetes is de enige manier om Mesen nog mooier te maken. Ik heb de opdracht gegeven aan de politie om boetes uit te schrijven voor voetpaden die nog verwaarloosd zijn na 20 september.”

De burgemeester hoopt echter geen enkele boete te moeten uitschrijven. “Onkruid wieden vraagt amper vijf minuten werk per week. Inwoners die niet in staat zijn om het voetpad te onderhouden, mag de stad verwittigen, zodat we vrijwilligers kunnen inschakelen.”

“Ik weet dat ze van zoiets in Brussel niet wakker liggen”, zegt de burgervader. “Het is een beetje een luxeprobleem, maar het is een probleem. We moeten van Mesen echt de schoonste kleinste stad van het land maken.” De GAS-boetes kunnen in principe oplopen tot 125 euro. De burgemeester benadrukt dat bij de meeste van zijn inwoners de stoep wel netjes is. Bij een rondrit in de stad blijkt dat ook te kloppen.