GAS-boete tot 125 euro voor wie onkruid niet van stoep verwijdert Christophe Maertens

23 augustus 2019

09u25 0 Mesen Wie in Mesen zijn onkruid zomaar laat groeien op de voetpaden, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 125 euro. Burgemeester Sandy Evrard stuurde daarvoor een strenge brief naar zijn inwoners.

“Mesen is een bloeiende stad die heel wat toeristen aantrekt”, zegt burgemeester Sandy Evrard vandaag in Het Nieuwsblad. “We willen een positief imago en een stad waarop we fier zijn. Negentig procent van onze inwoners werkt daaraan mee, maar helaas zijn er die hardleers zijn, zelfs na verschillende brieven in een paar maanden tijd. Het ultimatum met de boetes is de enige manier om Mesen nog mooier te maken. Ik heb de opdracht gegeven aan de politie om boetes uit te schrijven voor voetpaden die nog verwaarloosd zijn na 20 september.”

“Onkruid wieden vraagt amper vijf minuten werk per week. En wie niet in staat is om zijn of haar voetpad te onderhouden, mag de stad verwittigen, zodat we eventueel vrijwilligers kunnen inschakelen.” Evrard beseft wel dat stoepen vol onkruid een klein probleem van een kleine stad zijn. “In Brussel zullen ze daar minder van wakker liggen. Dit is een luxeprobleem van een stad waar weinig criminaliteit is. Maar het blijft wel een probleem, dat we willen oplossen. Mesen moet op alle vlakken goed scoren als we de mooiste stad van het land willen zijn.”