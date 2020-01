Flauwe plezante doet zich op Facebook voor als Mesense burgemeester: “Hier ben ik niet mee gediend” Hans Verbeke

03 januari 2020

19u11 1 Mesen Sandy Evrard (50), de nochtans altijd goed geluimde burgemeester van Mesen, is boos. Voor de tweede keer al in enkele maanden stuurt een flauwe plezante via Facebook vriendschapsverzoeken naar de contacten van Evrard. “De man in kwestie gebruikt foto’s die hij schaamteloos van mijn profiel heeft gehaald”, zegt Evrard. “Ik wil niet dat iemand hierdoor misleid wordt.” Evrard dient klacht in bij de politie.

De Mesense burgemeester werd vrijdag vrij vroeg in de morgen gebeld door zijn zoon. “Een collega van hem had op Facebook het profiel van een zekere Louis Peeters opgemerkt, met foto’s die gepikt zijn van mijn profiel”, zegt Sandy Evrard. “Daarenboven stuurt die Louis Peeters vriendschapsverzoeken naar mijn contacten. Dat is op z’n minst misleidend en dat kan ik niet tolereren.” Evrard heeft het raden naar de intenties van de onbekende. “Maar positief kunnen die alleszins niet zijn, als je ziet wat hij doet.”

Van het eerste misbruik heb ik een melding gemaakt bij de politie. Nu ga ik een stap verder.” Sandy Evrard

Wachtwoord veranderen

Evrard zal klacht indienen tegen onbekenden. “Het is de tweede keer dat mij dit overkomt”, zegt hij verontwaardigd. “In augustus was het ook al van dat. Toen heb ik er melding van gemaakt bij de politie. Nu ga ik een stap verder. Ik wil vermijden dat het nog eens gebeurt. Daarom heb ik ook op mijn profiel de zaak aangekaart, zodat mijn contacten weten dat ze moeten uitkijken met vriendschapsverzoeken in mijn naam.” Daarmee is voor Evrard het probleem echter niet opgelost. “Ik zal een nieuwe account aanmaken en mijn wachtwoord veranderen. Een andere keuze heb ik niet.”

Ook al probleem met Instagram

De Mesense burgemeester noemt zich geen fervent gebruiker van Facebook. “Ik ben niet de man die kwistig omspringt met ‘likes’ of commentaar geeft op wat anderen posten”, legt hij uit. “Maar Facebook is voor mij wel een dankbaar medium om snel en breed te communiceren met de Mesenaar. Daarom zou ik het jammer vinden om het te moeten opgeven. Want dat zal ik allicht wel doen, mocht het straks een derde keer fout lopen. Dan zeg ik onverbiddelijk ‘foert’ en zoek ik een andere manier om efficiënt te communiceren. En dat zal dan niet via Instagram zijn, want ook op dat sociaal medium werd ik al eens gehackt”, besluit Sandy Evrard.