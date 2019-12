Eerste asielzoekers komen aan in Mesen Burgemeester Sandy Evrard: “Wij zijn een gastvrije gemeente” Christophe Maertens

17 december 2019

20u06 3 Mesen De eerste 30 asielzoekers zijn gisteren aangekomen in Peace Village in Mesen. De stad werd door Fedasil gevraagd om in totaal zo’n honderd vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Burgemeester Sandy Evrard en Matti Vandemaele, directeur van Peace Village, heten de gasten welkom.

“De asielzoekers komen in drie keer”, zegt Matti Vandemaele, directeur van Peace Village. “Vandaag (dinsdag, red.) arriveren de eerste 30, woensdag nog eens zoveel en dan donderdag de rest. De vluchtelingen zijn grotendeels alleenstaande mannen.”

Tussen 6 en 18 januari krijgen de vluchtelingen onderdak in ’t Eksternest in Peace Village. “Het Rode Kruis wil het aantal verhuisbewegingen voor iedereen zoveel mogelijk beperken. Dat is nog moeilijker met gezinnen met kinderen dan voor alleenstaanden”, zegt de directeur. “Die mensen verbleven allemaal in het Klein Kasteeltje, ze komen naar hier, moeten dan naar Westouter en ze komen dan terug naar hier. Pas daarna gaan ze naar een definitieve bestemming. Dat is sowieso al veel gedoe.”

De periode dat de vluchtelingen naar Westouter moeten verhuizen, is omdat net dan Peace Village al geboekt was door groepen. “We konden dat niet meer annuleren”, klinkt het.

WO I

Tijdens het verblijf van de vluchtelingen loopt de werking van Peace Village gewoon door. “Met dat verschil dat wij de groepen die hier normaal verblijven volledig zelf begeleiden rond WO I. Met de asielzoekers gaan we bijvoorbeeld een dag met een school uit Ieper doorbrengen. Daarbij gaan leerlingen en asielzoekers op stap met elkaar. Ze gaan samen musiceren en doen een creatief atelier. Daarop is er een klasgesprek waarbij enkele vluchtelingen hun verhaal vertellen.”

De begeleiding van de asielzoekers is in handen van het Rode Kruis. Olivier Fiore, die de leiding heeft over het opvangcentrum in Menen, is de verantwoordelijke in Mesen. “Het Rode Kruis buigt zich over bed, bad en brood, maar wij hebben altijd mensen hier ter plaatse, die praktische zaken kunnen regelen, zoals bijvoorbeeld een kapotte lamp en zo. ’s Nachts zijn er enkele mensen van Rode Kruis aanwezig.”

Geen protest

Het Rode Kruis gebruikt tijdens het verblijf van de asielzoekers het gebouw en betaalt een huur aan Peace Village. “De gebouwen stonden hier op dit moment toch leeg, dus waarom zouden we die mensen niet hebben geholpen?”

Bij de aankomst van de asielzoekers was er geen protest of commotie. In januari 2016 verbleven al eens een 100-tal asielzoekers in Peace Village. “Toen waren er geen problemen”, zegt bewoner Serge Deconinck. “We zagen ze gewoon passeren op de markt, maar verder niets.” Burgemeester Sandy Evrard zei het eerder al: “We zijn een gastvrije gemeente.”

Club Brugge

Zaterdag komen mensen van de G-sportwerking van Club Brugge naar Mesen, zoals ze elk jaar doen. Die ochtend spelen ze een wedstrijd tegen de asielzoekers. De asielzoekers blijven tot eind januari in Mesen. Er worden extra verblijfplaatsen bijgemaakt voor vluchtelingen, in Diksmuide en Eeklo.