Drummer van covergroep Shaker heeft drumstel terug 48 uur na diefstal: “Bouwvakkers vonden het op werf” LSI

16 september 2019

16u26

Bron: LSI 2 Mesen In Mesen is het gestolen drumstel van drummer Andy Labalette (39) ruim 48 uur later op een werf vlakbij teruggevonden. Het stel zat opgeborgen in zijn bestelwagen die voor de deur geparkeerd stond en verdween vrijdagnacht. “Ik ben heel blij dat het terecht is”, glundert Andy. Met een gehuurd drumstel kon Andy zaterdag toch optreden op de Komense Fête de la Bière.

Andy is drummer in bijberoep. Zijn covergroep Shaker moest zaterdag optreden op de Komense bierfeesten. Daarom borg hij zijn drumstel van het merk Tama Superstar Hyper vrijdagavond al netjes op in zijn bestelwagen, die voor zijn woning in de Armentiersstraat stond geparkeerd. Zaterdag bleek het muziekinstrument verdwenen. Enkel de cimbalen bleven achter. “Wellicht sloegen de dieven rond 2 uur ’s nachts toe”, aldus Andy. “Ik hoorde zelf niets, maar buurtbewoners merkten vier jongeren op die aan verschillende voertuigen voelden of ze wel afgesloten waren. Iemand anders merkte een blauwe Citroën Berlingo met Franse nummerplaten op de oprit op en zette tevergeefs de achtervolging in.”

Oproep

Andy deed aangifte bij de politie en zorgde inderhaast voor een oplossing voor het geplande optreden. Met een gehuurd drumstel kon hij toch zijn optreden met Shaker afwerken. Het gestolen drumstel is zo’n 1.600 euro waard. Zelf deed hij ook een oproep via sociale media, in de hoop dat iemand het zou zien opduiken. “Maandagmiddag kreeg ik een verlossend telefoontje van de politie”, aldus Andy. “Bouwvakkers die aan de slag waren op een bouwwerf vlak bij mijn woning, troffen de zwarte tassen aan waarin ik mijn drumstel bewaar op de werf. In het werftoilet op elkaar gestapeld. En niet beschadigd. Een opluchting, want zo’n nieuw drumstel kopen zou toch opnieuw een hele investering geweest zijn. Waarom de daders het stalen en dan meteen opnieuw achterlieten, is ook voor mij een raadsel. Maar dat maakt nu niets meer uit, ik ben superblij.”

Bestelwagens

De laatste maanden stelde de politie van de zone Arro Ieper een stijging vast in het aantal diefstallen uit bestelwagens, vooral van werkmateriaal van zelfstandigen of werknemers die hun bestelwagen mee naar huis nemen. “Preventie is heel belangrijk, want dieven weten hoe ze onder de radar moeten blijven”, aldus de politiezone. “Daarom is er een infobrochure met snelle en efficiënte maatregelen.” Wat je zelf kan doen om een inbraak in je bestelwagen te vermijden? Sluit de wagen goed af, parkeer bij voorkeur in een garage, parkeer met de laaddeuren zo dicht mogelijk tegen een poort of een muur, installeer een trekhaakslot, een wildlife camera (die geactiveerd worden bij beweging, nvdr.) en markeer de goederen. Het melden van verdacht gedrag kan steeds op 057/23.05.00.