Burgemeester van kleinste stad van België roept op: “Beleidsmakers, wees nu eens duidelijk over de coronamaatregelen” Christophe Maertens

16 juli 2020

17u32 0 Mesen Burgemeester Sandy Evrard (MLM) van Mesen is het beu steeds maar vragen van burgers te krijgen over coronarichtlijnen waarop blijkbaar niemand een antwoord kan geven. “Iedereen heeft nood aan duidelijkheid en die is er nu niet. Niet alleen de politici, maar ook de virologen blinken uit in gebrek aan helderheid.”

“Het is logisch dat iedereen de coronamaatregelen moet volgen, maar wat als die niet duidelijk zijn?”, vraagt burgemeester Sandy Evrard zich af. “Dagelijks krijg ik in het stadhuis mensen over de vloer met vragen rond de coronamaatregelen, maar vaak kan ik zelf geen antwoord geven omdat het ook voor gemeentebesturen niet duidelijk is wat de richtlijnen nu precies zijn. Ik heb de indruk dat de ministers van de verschillende regeringen graag met hun hoofd op tv komen, terwijl ze eigenlijk zouden moeten knoppen doorhakken. De ene dag is het zo, de andere dag is het al weer anders. Neem nu bijvoorbeeld dat reisadvies: eerst nog groen, een dag later rood en nog een dag later oranje. Hallo zeg. Het enige goede voorbeeld dat ik kan geven, is dat van de mondmaskers. We zijn verplicht die te dragen en iedereen doet dat ook zonder morren. Zo zou het voor alles moeten zijn”, vindt Evrard. “Of nog zoiets: ‘Ik raad u aan niet op verlof te gaan’. Zeg dan gewoon: ‘Het is verboden op reis te gaan.’ Dan bestaat er geen twijfel meer. Dus alstublieft, overheid en virologen, geef iedereen de duidelijkheid die ze nodig hebben.”