Burgemeester Sandy Evrard van Mesen belooft zich veilig te gedragen in het verkeer nadat meisje hem op misstap met smartphone betrapt Christophe Maertens

22 januari 2020

17u01 2 Mesen Burgemeester Sandy Evrard van Mesen belooft om zijn aandacht steeds op de weg te houden en zich niet meer te laten afleiden door zijn smartphone. Hij doet dat na op zijn vingers te zijn getikt door een tienermeisje. “Ik stond stil, maar had het toch niet mogen doen.”

“Ik was woensdagochtend in Ieper even geen schoolvoorbeeld in het verkeer”, zegt de burgervader van de kleinste stad van België. “In het stilstaand verkeer nam ik uitzonderlijk mijn smartphone in de hand om een binnenkomend berichtje te controleren. Ik stond stil omdat ik moest wachten voor overstekende scholieren. Een fractie van een seconde later tikte een tienermeisje op mijn venster, ze sprak me respectvol aan over de misstap die ik op dat moment beging. Ze zei dat ze het niet verantwoord vond dat ik met mijn gsm bezig was in de wagen. Normaal doe ik dat ook niet, bellen doe ik handsfree en mails of berichten controleer ik nooit aan het stuur. Het was omdat ik stilstond dat ik nu een beetje onbewust mijn telefoontoestel vastnam. Dat meisje had 200 procent gelijk. Het raakt me dat zo’n jong meisje zo bewust omgaat met wat er zich afspeelt in het verkeer en me hierover op zo’n correcte wijze aanspreekt. Ze zwaaide nog toen ze overstak. Het is dus niet zo dat ouderen altijd wijzer zijn, in dit geval bleek het duidelijk omgekeerd. Een dikke pluim voor dat meisje.” De burgemeester wil er dan ook een zaak van maken om anderen bewust te maken van hoe belangrijk het is om niet afgeleid te worden in het verkeer en de ogen en aandacht steeds op de weg te houden. “Ik beloof alvast om dit te doen!” De burgervader legde zijn belofte vast op de website https://www.beloofd.be/themas/afleiding