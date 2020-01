Bewoners gewestweg door Mesen leggen petitie neer op gemeenteraad tegen overlast verkeer: “Moeten we wachten tot er een kind wordt doodgereden?” Christophe Maertens

21 januari 2020

21u32 0 Mesen Op de gemeenteraad van Mesen hebben enkele bewoners van de N314, de gewestweg die door Mesen loopt, dinsdagavond een petitie neergelegd tegen het zwaar verkeer in de straat. Zo’n 90 bewoners plaatsten hun handtekening. “We vragen een maximumtonnage voor de dorpskern en verkeersremmers voor de automobilisten die de snelheidsbeperking aan hun laars lappen.”

Het is lang geen geheim dat zwaar vervoer een groot probleem is in Mesen. De oorzaak ligt vooral bij vrachtwagens van het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout-Potatoes, dat vestigingen heeft in Nieuwkerke en in Komen-Waasten. Ook aan het bedrijf Covameat in de Komenstraat is het een komen en gaan van trucks, al rijden die niet door het centrum. Het is niet alleen Mesen die met de problemen te kampen heeft, ook Heuvelland en Ieper moeten met de vele vrachtwagens en landbouwvoertuigen afrekenen.

Nachtrust

De bewoners van de straat zijn het meer dan beu. Op de gemeenteraad van Mesen gaven ze dinsdag een petitie aan de burgemeester, maar eerst lieten ze elk gemeenteraadslid een handtekening plaatsen.

“Het verkeer in de straat is niet meer te harden, zowel overdag als ‘s nachts”, zeggen Paul Beun en Hervé Delforge uit Wijtschate en Giovanni Lucas uit Mesen. “Onze nachtrust lijdt eronder, vooral door het doorgaand verkeer van de vrachtwagens. Oneffenheden in het wegdek versterken de overlast. Een dergelijke belasting van de dorpskern is niet verantwoord. Voor ons is de veiligheid van de bewoners, en dan vooral voor onze kinderen, een absolute prioriteit. De kinderen kunnen niet zonder begeleiding veilig de straat over om naar school te gaan.”

Parkeerplaatsen

“Het wegnemen van parkeerplaatsen – wat volgens de laatste info zou gebeuren – zal de ergernis van de bewoners enkel doen toenemen”, aldus Paul Beun. “Het aantal parkeerplaatsen is nu al krap, vooral ’s avonds en ’s nachts. Bewoners van de aanpalende straten moeten hun wagen noodgedwongen daar parkeren. Het verhogen van de doorstroming zal de veiligheid zeker niet ten goede komen omdat de snelheidsbeperking niet wordt nageleefd als de weg vrij is.”

De initiatiefnemers van de enquete verwachten dat de bevoegde overheden en beide gemeenten, Mesen en Heuvelland, tot een bevredigende oplossing komen. “Dat kan door een maximumtonnage voor de dorpskern in te stellen”, klinkt het. “En dat met toezicht op de naleving ervan. Ook verkeersremmers voor personenwagens voorzien is een must. Veel automobilisten lappen de snelheidsbeperking aan hun laars. Er zou een nieuwe weg moeten komen, waarmee het zware verkeer kan worden omgeleid.”

Vredesstraat

Burgemeester Sandy Evrard zegt achter de eisen van de petitie te staan, maar hij raadt de initiatiefnemers aan de handtekeningen ook in Heuvelland neer te leggen.

Het stadsbestuur kaartte het probleem van de gewestweg al verschillende keren aan. “In juni vorig jaar was er overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en er waren al verschillende vergaderingen met de gemeentebesturen van Heuvelland en Komen-Waasten, die langs het traject liggen. Ook de bedrijven die frequent gebruikmaken van de weg en de provinciegouverneur waren bij het overleg betrokken, maar een oplossing komt er maar niet. Op een motie die we naar alle betrokken partijen stuurden, kreeg ik nog geen antwoord. De enige belofte die we kregen, is dat het wegdek van de straat zal worden hersteld.”

Om de veiligheid van de voetgangers en fietsers te verhogen, kocht het stadsbestuur een kleine weg naar de sociale woonwijk in de Vredesstraat aan. “We investeerden 350.000 euro in de inrichting van dat straatje”, aldus de burgervader.

Op 3 februari staat er een nieuw overleg geprogrammeerd met onder meer de gemeente Heuvelland. “Dat er geen enkele vrachtwagen meer door Mesen zal rijden is een illusie, maar zoals het nu is kan het echt niet verder. Moeten we wachten tot er een kind wordt doodgereden?”