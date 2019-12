Asielzoekers spelen match tegen G-ploeg Club Brugge: “Leuk, in Afghanistan voetbalden we ook graag” Joyce Mesdag

21 december 2019

14u03 9 Mesen In Peace Village in Mesen hebben enkele asielzoekers zaterdag gevoetbald tegen de G-sportwerking van Club Brugge. Dat team, waarin vooral jongens met autisme meespelen, komt elk jaar naar Mesen om de Kerstbestanden te herdenken.

Sinds deze week verblijven 70 asielzoekers in Peace Village in Mesen, dat door Fedasil gevraagd werd om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Tijdens het verblijf van de vluchtelingen loopt de werking van Peace Village gewoon door. Vanaf dit weekend had onder meer de G-sportwerking van Club Brugge een verblijf geboekt voor hun spelers, trainers en ouders. “We komen elk jaar naar hier, voor een soort teambuilding voor onze ploeg”, zegt trainer Philippe Servais. “Elk jaar werken we rond het thema ‘vrede’.”

Kerstbestanden

Zo staat er elk jaar voor het team een herdenkingsmomentje op het programma rond de Kerstbestanden. Rond de eerste kerstdag van de Eerste Wereldoorlog sloten op verscheidene plaatsen soldaten van de beide kanten van de frontlijn vrede met elkaar. Ze vierden samen Kerstmis, en hier en daar speelden ze zelfs onderling een spelletje voetbal. “Wij zoeken elk jaar een voetbalploegje waartegen we kunnen spelen om die Kerstbestanden te herdenken”, zegt Philippe. “Toen we hoorden dat er hier net asielzoekers zouden verblijven op het moment van ons bezoek, kwam het idee om tegen hén te spelen uiteraard snel op de proppen.” De asielzoekers zelf zagen dat wel zitten. “Want we kunnen hier niet zo veel doen”, vertellen Izatullah Momand, Hamza Shinuari en Abbas Shinuari uit Afghanistan. “En we voetballen wel graag, we deden dat in ons thuisland ook soms.”

“De vluchtelingen zijn over het algemeen héél positief over het verblijf hier”, zegt Dominique Baron van het Rode Kruis. “Ze krijgen hier wel een zekere vorm van luxe die ze erg waarderen. Wel vinden ze het wat jammer dat ze hier zo ver van alles zitten, dus behalve de activiteiten die wij voor hen organiseren, valt hier niet zoveel te beleven. We zijn dan ook blij dat de G-ploeg van Club Brugge hen betrekt bij hun programma.”

Eerlijk

De vluchtelingen begrepen niet zo heel veel van hetgeen trainer Philippe in het herdenkingsmoment allemaal vertelde, maar zijn enthousiasme sleepte hen allemaal mee. Handen geven, vrede uitdelen, meezingen met de muziek: ze deden het allemaal met plezier.

“Fantastisch dat dit kon plaatsvinden”, zegt Guido Mispelaere, papa van spelertje Tuur. “Voor kinderen met autisme is het doorgaans heel belangrijk dat alles ‘eerlijk’ verloopt en ‘juist is’ voor alle partijen. Het thema vrede vinden ze dan ook heel mooi.”