Asfalteringswerken op N314 in centrum van Mesen Christophe Maertens

27 juni 2020

09u51 0 Mesen In Mesen beginnen nu maandag 29 juni asfalteringswerken op de N314 in de Steenstraat met de Komenstraat in het centrum van Mesen. De werken duren normaal tot vrijdag 10 juli, maar dat al afhangen van de weersomstandigheden.

Van de N314 wordt de bestaande asfaltlaag afgefreesd, lokaal wordt de fundering hersteld waarna een nieuwe toplaag wordt aangebracht. De werken worden uitgevoerd in de N314 Steenstraat, Vier Koningenstraat, Komenstraat, vanaf het kruispunt met de Ieperstraat tot aan Covameat en de brandweer Mesen.

De werkzone Steenstraat en Komenstraat wordt voor de duur van de werken volledig afgesloten voor verkeer en er wordt een omleiding in beide richtingen voorzien via de N365 Ieperstraat naar de rotonde Sint-Elooi en de Rijselseweg voor wie ten noorden van de werfzone rijdt. Automobilisten die ten zuiden van de werfzone rijden moeten via de N336 Iepersteenweg, de N515 Rijselstraat en Ploegsteertbaan in Waasten naar Ploegsteert en via de rotonde naar de Mesenstraat richting Mesen. Fietsers moeten een plaatselijke omleiding volgen. De werken starten op 29 juni en zullen 14 dagen duren. Afhankelijk van de weersomstandigheden, kan dat mogelijk wat verschuiven.