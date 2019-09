150 bezoekers op allereerste vredesfestival Joyce Mesdag

08 september 2019

Het allereerste vredesfestival in Peace Village in Mesen heeft zo’n 150-tal bezoekers gelokt. “Ongeveer het aantal dat we verwacht hadden”, zegt organisator Matti Vandemaele. “Geen overrompeling, maar dat moest ook niet, voor een eerste keer.” De organisatoren zetten een gevarieerd programma op poten met lezingen, optredens, wandelingen, een tentoonstelling en een circusvoorstelling. Onder meer Willem Vermandere bracht liederen en vertellingen rond WO I. “Alles draaide rond het thema ‘vrede’”, zegt Vandemaele. “Wij organiseren meestal activiteiten rond het thema vrede voor onze bezoekers uit Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland,… Waarom zouden we dat niet ook eens doen voor mensen uit onze eigen streek, dachten we. En dat is een goed idee gebleken, het festival is zeker voor herhaling vatbaar.”

Op de tentoonstelling hing onder meer een kunstwerk ‘Le Marin Poncelet’, een kunstwerk dat de opstand weergeeft die ontstond toen de overheid in de jaren ’50 besliste om de verplichte legerdienst van 1 jaar op te trekken naar 2 jaar. Op het schilderij zie je hoe Eddy Poncelet wordt opgepakt, omdat hij als een van de aanstokers wordt aangeduid van de opstand. Eddy Poncelet is er intussen 92, en hij woont in Oostende, maar speciaal voor het vredesfestival zakte hij af naar Mesen, om er ‘zijn’ schilderij te bewonderen.