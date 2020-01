Professionele speelpleinwerking in de grote vakantie

Christophe Maertens

23 januari 2020

11u26 0 Mesen In de stad Mesen komt er opnieuw een speelpleinwerking, “maar in plaats van met vrijwilligers werken we nu met professionele monitoren.”

“Vroeger hadden we in Mesen een speelpleinwerking. Toen gebeurde dat met vrijwilligers en nu zullen professionele monitoren zich daarmee bezighouden, wat voor ons heel goed is”, aldus burgemeester Sandy Evrard. “We beginnen met de eerste twee en de laatste twee weken van de grote vakantie. Als we merken dat er meer nood is, dan kunnen we uitbreiden, eventueel ook naar de paasvakantie. Natuurlijk moeten er zich genoeg kinderen inschrijven, voor een of twee kindjes kunnen we dat niet organiseren.” De monitoren zullen telkens met een thema werken. “Die monitoren kunnen lokale mensen zijn, maar ook van elders. Die zullen hier kan kunnen overnachten tijdens hun verblijf.”