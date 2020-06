Zwart Goor verandert naam in Klavier Toon Verheijen

18 juni 2020

19u55 0 Merksplas Het dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor verandert vanaf juli van naam en zal dan Klavier heten. De instelling voor volwassenen met een beperking heeft verschillende vestingen in de Kempen. De naamsverandering komt er door een sterke groei en uitbreiding.

’t Zwart Goor is een beetje een begrip in de Kempen. Het begon ooit allemaal met een groot domein in Merksplas, maar ondertussen zijn er ook afdelingen in Malle, Zoersel, Hoogstraten en Turnhout die minder te maken hebben met de werking op het Zwart Goor zelf.

“En daarom kiezen we nu bewust voor een nieuwe en overkoepelende naam”, zegt communicatiemedewerker Josse Van Den Bogerd. “Het moest verwijzen naar de verschillende vormen van dienstverlening en flexibiliteit. De naam moest eenvoudig, kort en gemakkelijk uit te spreken zijn. Klavier leek ons wel geschikt en er zit dan zelfs een beetje symboliek in. Een klavier heeft heel wat tonen en die dragen allemaal bij aan een eenvoudig kinderliedje of een uitgebreide symfonie. Ook de cliënten, medewerkers en voorzieningen van Klavier hebben een eigen persoonlijkheid en mogelijkheden. Klavier verwijst ook naar het toetsenbord van een computer, dat bestaat uit verschillende soorten toetsen. Als verschillende toetsen samenwerken, krijgen ze meer gedaan. Ook in Klavier zijn alle verschillende onderdelen onmisbaar om voor elke cliënt een persoonlijk verhaal te schrijven.”

Binnenkort zal ook de website veranderen van http://www.zwartgoor.be naar http://www.klavieremmaus.be.