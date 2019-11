Zware ontploffing bij biogasbedrijf Quirijnen Energy Farming Toon Verheijen

21 november 2019

De hulpdiensten werden woensdagavond rond 23 uur opgeroepen voor een zware ontploffing in het bedrijf Quirijnen Energy Farming aan Koekhoven in Merksplas. “De knal was tot Hoogstraten te horen” zegt Els Delafaille van de politie Noorderkempen. “Door de ontploffing liggen de brokstukken verspreid over de site en de waterzuivering van de firma is buiten gebruik. Er raakte niemand gewond.” De politie laat RAGO , de luchtsteun van de federale politie, met helikopter overvliegen om schade in kaart te brengen en te kunnen zien hoever de brokstukken verspreid liggen. Het labo komt ook ter plaatse. De politie gaat uit van ongeval en niet van kwaad opzet.