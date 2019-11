Zware ontploffing bij biogasbedrijf in Merksplas Toon Verheijen

21 november 2019

10u34 64 Merksplas De hulpdiensten werden woensdagavond rond 23 uur opgeroepen voor een zware ontploffing in het bedrijf Quirijnen Energy Farming aan Koekhoven in Merksplas. Door een lek in een ondergrondse leiding was er een gasophoping met een ontploffing tot gevolg. Het labo kwam ter plaatse voor een onderzoek, maar kort na de middag werd de site vrijgegeven. Het gaat om een ongeluk.

De knal zorgde woensdagavond al voor verontruste reacties op sociale media en al snel werd duidelijk dat het om de ontploffing bij Quirijnen te doen was. “De knal was tot in Hoogstraten te horen”, zegt Els Delafaille van de politiezone Noorderkempen. “Door de ontploffing lagen de brokstukken verspreid over de site en ook de waterzuivering van de firma is buiten gebruik. Gelukkig geraakte er niemand gewond. De politie liet RAGO , de luchtsteun van de federale politie, met een helikopter overvliegen om schade in kaart te brengen en te kunnen zien hoever de brokstukken verspreid lagen. Het labo kwam ter plaatse, maar kort na de middag werd de site weer vrijgegeven. Het gaat om een ongeluk.”

Gasophoping

Ook burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) kwam poolshoogte nemen. “Blijkbaar is er ergens een lek geweest in een leiding en zorgde dat voor een gasophoping in een ondergrondse buis”, aldus de burgervader. “Dat heeft dan voor een forse ontploffing gezorgd. De brokstukken vlogen metersver. Zelfs het beton kwam gedeeltelijk omhoog. De schade is vooral groot aan een van de silo’s en ook de waterzuivering is geraakt. Sommige delen van het bedrijf liggen stil en zullen pas terug opgestart kunnen worden na de nodige inspecties en herstellingen.”