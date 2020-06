Zomerschool in oud schooltje van Kolonie Merksplas : “Huzarenstukje om dit geregeld te krijgen” Toon Verheijen

16 juni 2020

18u32 0 Merksplas De gemeente Merksplas gaat de laatste twee weken van augustus een zomerschool organiseren voor een vijftigtal leerlingen. Het wil daarmee een hand reiken naar de ouders en de leerlingen die door de hele coronacrisis een leerachterstand hebben opgelopen. Het unieke is dat de zomerschool zal doorgaan in een oud schoolgebouwtje op Merksplas Kolonie.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) lanceerde in met het project van de zomerscholen en deed daarvoor een oproep naar scholen, gemeentebesturen of andere initiatiefnemers om die in te richten. De bedoeling is dat een beperkt aantal leerlingen er gedurende minstens tien dagen lessen kunnen volgen gekoppeld aan sport, spel en cultuur. De zomerschool is bovendien gratis en de Vlaamse regering voorziet een vergoeding van 25 euro per leerling. Merksplas kiest voor de laatste twee weken van augustus. “We hebben de voorbije weken dag en nacht gewerkt aan het dossier en ben onder meer de directrice van Qworzo ontzettend dankbaar om het mee uit te werken”, zegt schepen Monique Quirijnen (Leefbaar Merksplas). “We mikken op leerlingen van onze Vrije Basisschool Merksplas, Qworzo maar ook leerlingen van VIBO De Ring en Giblo, twee scholen voor buitengewoon onderwijs waarvan al kinderen op de buitenschoolse opvang zaten.”

Bloed, zweet en tranen

Het dossier heeft bloed, zweet en tranen gekost. Een klein huzarenstukje omdat de richtlijnen van hogerhand elkaar soms ook wat kruisten. “We hebben vier klassen aangevraagd waarin telkens een groep van 10 tot 14 leerlingen kan zitten”, zegt Quirijnen. “We gaan de ouders van alle leerlingen zo snel mogelijk briefen. Zij kunnen hun kind dan al dan niet inschrijven. We gaan het ook samen met de klas- en zorgleerkrachten bekijken voor wie het misschien toch wel aangewezen is. We mikken voor op kinderen die bijvoorbeeld moeite hadden met het afstandsonderwijs, zich thuis door bepaalden redenen niet hebben kunnen concentreren, kinderen die sowieso al moeilijkheden hadden met het Nederlands en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Als we zicht hebben op het aantal leerlingen, dan gaan we proberen de groepen qua leeftijd en de juiste problematiek indelen. De leerkrachten komen van de scholen zelf of het zijn leerkrachten die in Merksplas wonen. We hebben al heel wat kandidaten.”

Kolonie

De zomerschool zal niet doorgaan op een van de twee basisscholen, maar in een voormalig schoolgebouwtje in de bosrijke omgeving van Merksplas Kolonie. “Zij hebben daar nog een bovenverdieping waar we twee lokalen kunnen voorzien en buiten is er nog een ‘meisjeskoer’ en een ‘jongenskoer’ en daar kunnen we dan door een grote tent te plaatsen ook nog twee lokalen maken”, zegt Quirijnen. “We zijn de Bouwmaatschappij De Noorderkempen daar dankbaar voor want zij hebben daar op het gelijkvloers hun burelen.”