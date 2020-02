Zin in een geuze van 60 jaar oud of een bier van 42 %? Hoppe Beer Craft Festival pakt uit met unieke brouwsels Toon Verheijen

16 februari 2020

08u21 42 Merksplas De organisatoren van het Hoppe Beer Craft Festival hebben enkele flessen van de unieke 60 jaar oude geuze van Goossens-Eylenbosch op de kop kunnen tikken. Dat wordt dit jaar het paradepaardje het bierfestival, waar je in totaal meer dan honderd bieren uit zeventien verschillende landen kunt proeven. “We houden het bewust kleinschalig omdat we iedereen 100 procent willen kunnen laten genieten van de bieren die we aanbieden”, klinkt het bij de vijf bierbroeders van Beer-Tasting vzw.

Hoppe Beer Craft Festival op 7 en 8 maart blijft trouw aan het principe. Ze presenteren enkel bieren de microbrouwerijen. Progressieve brouwerijen ook. “We hebben in totaal 102 bieren van 59 brouwerijen uit zeventien landen”, vertellen Marc Moonen, Niek Groen, Koen Broeckx, Koen Nijs en Nick van Ostade. “Enkele Belgische ook, maar vooral toch de buitenlandse bieren. We blijven het principe trouw omdat het net die microbrouwerijen zijn die bieren met zo’n hoge kwaliteit kunnen maken die de grote brouwerijen niet kunnen evenaren. De focus ligt bij hen ook altijd op nieuwe geuren, smaken en kleuren. Cocos, chipotle, cacao nibs, tonka bonen of misschien heb je zelfs nog nooit gehoord van ‘buddha’s hand’, een onbekende citrusvrucht uit het Verre Oosten. De bieren proeven is niet gewoon bier drinken. Het gaat echt om bierbeleving, nieuwe dingen ontdekken. Wij hebben ook niet liever dat tijdens ons festival groepen samen één fles bestellen en dan allemaal een klein glaasje drinken. Om te proeven. Te genieten. Daar draait het om. We willen de bezoekers uit hun comfort-zone halen en ze verrassen met een reeks andere bierstijlen.”

Geuze van 60 jaar

Vorig jaar hadden ze de Samuel Adams Utopias. Een bier met een alcoholgehalte van 28 procent, verboden in twaalf Amerikaanse staten. Dit jaar pakte de organisatie uit met een unieke geuze van waarschijnlijk minstens 60 jaar oud. “Enkele jaren geleden werden in Schepdaal in een voormalige herberg in de kelder zo’n 3.000 flessen gevonden. Ooit waren er in Schepdaal vier brouwerijen die een stevige concurrentiestrijd voerden. Dat er zoveel flessen lagen, is op zich niet verwonderlijk. Brouwerijen leverden de geuze en lambic aan in houten vatten en de herbergier vulde die zelf af in glazen flessen. Deze flessen zijn zeker van Eylenbosch en/of Goossens. En ze moeten minstens 60 jaar oud zijn. We hebben zelf al één fles geproefd en zonder overdrijven: het is écht nog een goed bier. Wonderbaarlijk maar waar.”

Eisbocken

Naast de geuze van zestig jaar heeft de organisatie ook enkele unieke ‘eisbock’-bieren op de kop kunnen tikken. “Het gaat bijvoorbeeld om Tactical Nuclear Penguin (32 graden) en Sink The Bismarck (42 graden). Twee bieren van de Schotse brouwerij Brewdog die bovendien niet meer gemaakt worden”, vertelt Niek Groen. “Het zijn zogenaamde eisbockbieren die door een procedé van vriesdrogen een enorm hoog alcoholpercentage krijgen. We hebben er zo nog een beperkt aantal op de kaart staan. Dat zijn natuurlijk ook bieren waar je geen groot glas van moet leegdrinken (lacht).”

Een ticket kost in voorverkoop 12,50 euro. Je krijgt dan ook vijf drankjetons. Tickets bestellen kan via de website van het festival https://www.hoppebeerfest.be. Het festival vindt plaats op 7 en 8 maart in het Bezoekerscentrum van Merksplas Kolonie.