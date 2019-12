Woning onbewoonbaar na brand in Wijntuinstraat Jef Van Nooten

22 december 2019

16u29 1

De brandweer is zondagnamiddag moeten uitrukken naar de Wijntuinstraat in Merksplas. Kort na 13 uur werd er een brand opgemerkt aan een woning. De brand situeerde zich op een kamer onder het dak. Het vuur ging gepaard met een flinke rookontwikkeling. De brandweer kreeg het vuur relatief snel onder controle, maar door de combinatie van rook- en waterschade is de woning is wel onbewoonbaar. Het huis werd bewoond door vijf personen: een gezin met twee kinderen en een oudere vrouw. Zij moeten voorlopig elders onderdak krijgen. De oudere vrouw kan terecht bij familie, het gezin krijgt een noodwoning door de gemeente toegewezen. De oorzaak van de brand is niet gekend.