Wolfstraat ziet 46 eiken liever niet wijken voor open gracht: “Alternatieven moeten mogelijk zijn” Toon Verheijen

05 oktober 2020

14u17 0 Merksplas De oppositiepartijen Groen en N-VA trekken samen met enkele bewoners van de Wolfstraat aan de alarmbel. Ze nemen het niet dat er plots een 46-tal eiken dreigen te verdwijnen omdat er een gracht moet aangelegd worden. De gemeente weerlegt de kritiek. “Technisch is er niets anders haalbaar en er komen heel wat nieuwe bomen in de plaats”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas).

De heraanleg van de Wolfstraat zit net als de werken in de Werfstraat en het Hazenpad in de laatste fase. Omdat er een gescheiden rioleringsstelsel moet komen, wil de gemeente nu een open gracht laten aanleggen en daarvoor moeten nu 46 eikenbomen eerst gekapt worden. “Wij vinden het vooral frappant dat de bewoners het moeten vernemen van enkele werkmannen”, zegt oppositieraadslid Tine Van der Vloet (N-VA). “We vragen ons echt af waarom er speciaal een gracht moet gegraven worden om het hemelwater beter op te vangen. We betreuren ook dat het uitzicht van deze weg volledig zal verdwijnen.”

Petitie

Enkele bewoners hadden al wat handtekeningen verzameld en nu start ook Groen met een eigen petitie. “Tijdens de werken was aan het licht gekomen dat er te weinig plaats is voor een nieuwe afwateringsgracht en de oude werd intussen dichtgegooid”, zeggen raadsleden Jan De Bie en Jef Schoofs. “Nu moeten plots de bomen verdwijnen omdat er een bredere en diepere gracht gegraven moet worden. Volgens ons kan dat met de nodige creativiteit en goede wil ook zonder dat die bomen moeten verdwijnen. Ze kan verder gelegd worden, het water kan afgeleid worden naar ven en bos of de oude gracht kan terug opengemaakt worden.”

Heraanplanten

Het gemeentebestuur wil de buurt geruststellen en zegt dat er voldoende bomen zullen heraangeplant worden. “We moeten een open gracht aanleggen omdat het water gescheiden moet afgevoerd worden”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “Technisch is nu gebleken dat het niet anders kan. Als we de bomen zouden laten staan en de gracht er pal naast leggen, dan zouden de bomen waarschijnlijk heel snel afsterven. We zullen er echter voor zorgen dat er terug bomen zullen aangeplant worden zodat de drevenstructuur bewaard blijft. Het zullen uiteraard geen volwassen bomen zijn, maar ook geen jonge scheutjes.”