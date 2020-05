Wijziging in omleidingstracé door werken in Beerse Toon Verheijen

15 mei 2020

08u41 0 Merksplas De omleiding voor de werken op de Steenweg op Turnhout tussen het kruispunt met de Wolfstraat en nummer 127 verloopt niet meer langs Beerse, maar voortaan langs de Steenweg op Weelde, Steenweg op Turnhout en de Kempenlaan.

De omleiding langs Beerse is niet meer haalbaar omdat daar maandag werken starten in de Schransdriesstraat. Het verkeer dat komt van Hoogstraten wordt vanaf de Pastorijstraat afgeleid naar de Steenweg op Weelde. Het verkeer dat komt van Rijkevorsel wordt via de Schuttershofstraat - Kerkstraat en zo gestuurd richting de Steenweg op Weelde. Het verkeer dat komt van Beerse rijdt via Leopoldstraat - Kerkstraat richting Steenweg op Weelde. Het verkeer dat van Turnhout komt, kan richting Merksplas blijven rijden.

De Lijn

Buslijnen 430 en 432 worden omgeleid via de Kleiryt - Opstal - Hoevestraat - Koekhoven. De haltes Bareeltje, Moerstraat, Opstal en Meyenbos worden tijdelijk niet meer bediend. Ter vervanging voorziet de Lijn enkele tijdelijke vervanghaltes: halte Kleiryt in de Leopoldstraat en halte Bredestraat in Opstal juist voorbij de Bredestraat. Halte Koekhoven is de eerste halte op het normale tracé. Voor de bussen van de Lijn die van Turnhout naar Merksplas rijden, verandert er niets.