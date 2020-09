Wegenwerken op Hofeinde en in de Moerstraat Toon Verheijen

14 september 2020

12u32 1

Aannemer Colas is gestart met wegenwerken in de Moerstraat. Het volledige wegdek was al een tijdje in slechte staat en wordt volledig vernieuwd tussen de Steenweg op Turnhout en de Steenbakkersdam in Beerse. De werken duren vermoedelijk tot 13 november. De eerste fase loopt van Steenweg op Turnhout tot aan het recyclagepark. De tweede fase loopt van het recyclagepark tot aan de Steenbakkersdam (Beerse). Doorgaand verkeer is heel de periode niet mogelijk. Wie naar het recyclagepark wil vanuit Merksplas; moet omrijden via de Steenweg op Beerse - Steenbakkersdam - Oosteneinde.

Dezelfde aannemer start op 16 september dan weer met wegenwerken op het Hofeinde. De werken zullen vermoedelijk duren tot 25 september. Wie in de Wijntuinstraat of op het Hoekeinde moet zijn, moet een omleiding volgen.